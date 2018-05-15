Лунный посевной календарь на июнь: когда сажать в июне картофель

Посевной лунный календарь на 2018 год составлен с учетом всех нюансов и предоставляет возможность оптимально вести агротехнические работы на участке без необходимости вести собственные расчеты и разглядывать в небе Луну.

Несмотря на то, что большую часть работ по посадке овощей и культурных растений, а также по пересадке комнатных цветов огородники и садоводы провели в апреле и мае, в первом месяце лета у них также много работы. Именно в июне производится высадка рассады раннеспелых помидоров и огурцов, морковки, капусты спелых сортов, фасоли и зелени.

Согласно советам лунного посевного календаря, в начале июня ведётся посадка кукурузы, свёклы, бобов, гороха и моркови. Можно вести посев гороха, репы, сельдерея, высаживается рассада помидор.

Таблица садовода разрешает высаживать в первой половине июня в грунт перцы и баклажаны. Можно вести посев цветной капусты и зимней редьки. Если нет опасности заморозков, можно проводить посадку дынь, кабачков, тыкв и арбузов. Июнь - месяц для сбора репы, редиса, лука. После сбора урожая можно заново посадить культуры, поменяв их местами.

До середины месяца лунный посевной календарь на июнь 2018 рекомендует осуществить посадку рассады капусты, картофеля, тыквы и редьки. Повторно ведётся посадка цветной капусты, салата, редиса и кольраби.

Новолуние и полнолуние традиционно считаются не лучшим временем для посадки или пересаживания каких-либо растений, а вот борьба с сорняками и вредителями в эти дни будет вполне успешной.

Также для устранения сорняков, обработки почвы и растений от вредителей и удобрения почвы подходят дни, припадающие на убывающую Луну. В июне 2018 третья и четвертая фаза Луны (убывающая Луна) выпадают на период с 1 по 12 июня, а 13 - новолуние.

А вот с 14 по 27 июня Луна растет, и на этот период приходится большая часть благоприятных дней для посадки и пересаживания растений, а также для высадки рассады.

Для средней полосы России и Ленинградской области наилучшим вариантом для посадки картофеля будут числа ближе к 10 мая, но можно это сделать до конца месяца. В Подмосковье начинают посадку с конца апреля и заканчивают в середине мая. Эти сроки могут варьироваться исходя из погодных условий.

На Урале можно начать сажать картошку в лучшем случае в конце мая. Обычно почва достаточно прогревается в июне, поэтому этот месяц более предпочтителен.

На Кубани, в Крыму можно собрать более одного урожая за сезон, поэтому здесь посадка начинается с конца марта и продолжается до июня. В Краснодарском крае больше учитываются сроки получения готовых корнеплодов и сорт.

В странах СНГ с умеренным климатом (Украина, Беларусь, Казахстан) земля прогревается до необходимой нормы в среднем во второй половине апреля. В северных частях этих стран сроки смещаются на начало мая, а в некоторых областях Казахстана время посадки приходится на третью декаду мая.

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