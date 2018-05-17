Бойфренда Ларисы Копенкиной поймали на предательстве



Максим Ротамонов многое утаивал от нее. Лариса Копенкина сама не афишировала отношения с мужчиной примерно 1,5 года. Однако близкие люди бизнесвумен заподозрили неладное в поведении ее избранника и решили вывести его на чистую воду.

Лариса Копенкина представила жениха Максима Ротамонова. Как стало известно, бизнесвумен встречается с мужчиной уже два года. Однако она предпочитала не афишировать свои отношения, так как избранник моложе нее на 18 лет. Они познакомились в торговом центре. Мужчина признался, что Лариса его заинтересовала как женщина, он не задумывался о ее прошлом. Копенкина счастлива с Максимом, однако у ее знакомых возникли вопросы к мужчине. Прохор Шаляпин и сын Копенкиной Юрий Беззубов решили вывести Ротамонова на чистую воду. По мнению близких Ларисы, ее жених претендует на долю в завещании. Копенкина и Ротамонов стали гостями студии передачи «На самом деле».

Максим и Лариса уже успели посетить свадебный салон, где невеста примерила роскошный наряд. По словам избранника женщины, он готов купить ей любой наряд. Эксперты передачи пробовали выяснить, насколько мужчина самостоятелен в плане финансов. Ротамонов утверждает, что у него нет денежных проблем.

«Мы не собирались выставлять все напоказ. Это мысли других людей, которые жаждут задать вам вопросы», - так отреагировал Максим на появление на публике.

Как вспоминала Копенкина, он произвел на нее хорошее впечатление при первом знакомстве. Максим ранее видел Ларису только по ТВ. Ротамонов работает актером, но лично с бизнесвумен не встречался.

Позднее в студии появился бывший муж Ларисы Прохор Шаляпин. «У меня крайне отрицательное отношение к данному тандему», - выразил свое мнение певец.

Прохор узнал о новом избраннике от Юрия, сына Ларисы. Якобы он сообщил Шаляпину о том, что Максима вписали в завещание. Женщина не захотела обсуждать этот вопрос.

«Я еще не собираюсь умирать. Лет 500 протяну еще минимум», - заметила Лариса.

Певец назвал Максима альфонсом, который хочет от нее денег. Потом в студию вошел Юрий Беззубов. Сын Копенкиной возмущен тем, что его мама хочет отдать все, что имеет, своим мужчинам.

«Я узнал об этом человеке недавно, а тут узнаю, что она вписывает его в завещание», - отметил Юрий.

В середине передачи выяснилось, что Максим был ранее женат и у него есть 12-летняя дочь. По словам актера, он помогает ребенку. Эксперты утверждают обратное: мужчина лжет насчет выплаты алиментов. «Я приезжал, когда было что-то нужно. Было однажды, когда не было денег, но я все равно помогал», - попытался оправдаться Ротамонов.

К тому же, оказалось, что мужчина Копенкиной скрывает от нее нечто важное. Внезапно в студии появилась женщина по имени Елена Елистратова, которая утверждает, что они планировали пожениться с Максимом 8 августа 2018 года. Она едва скрывала слезы. Оказалось, что Лена очень любит мужчину, они живут в ее квартире. Женщина ничего не знала об отношениях актера с Копенкиной.

Максим отказался отвечать на вопрос Ларисы.

«Я примеряла свадебное платье, мне он клялся в любви. Мы живем вместе», - заявила Лена.

В эфире показали отрывок из домашнего видео Елены, где пара обсуждает предстоящую свадьбу. Елистратова даже представляла себя, как она будет выглядеть во время беременности.

Женщина утверждает, что знает о существовании дочери у Максима, а также успела представить актера своим родителям. «Я очень люблю Максима», - заявила Елена.

Копенкина приняла всю ситуацию со свойственной ей иронией. «Ой, везет же мне, черт возьми. Но я была счастлива», - заявила Копенкина.

Лариса пристыдила Максима, что он был так равнодушен к отношениям Елистратовой, а также призвала Елену сохранять женскую гордость. Сам актер оставил ответы на вопросы экспертов и женщины без ответов.

«Я не хочу ничего обсуждать в этой студии. Лена, потом поговорим. Успокойся», - заявил Максим.

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