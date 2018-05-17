Вознесение Господне: приметы и традиции, что нельзя делать, запреты

Православные христиане 17 мая отмечают двунадесятый праздник - Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа. Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", это переходящий праздник – дата меняется, в зависимости от даты Пасхи, так как Вознесение празднуется на 40-й день после Воскресения Христова. Вознесение всегда отмечают в четверг.

В этот день Церковь вспоминает важное евангельское событие. Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе. Это была последняя их встреча, когда ученики видели Своего Учителя во плоти. Затем Спаситель благословил их и вознесся на Небо.

О Вознесении Господнем сказано в заключительных главах двух Евангелий: "И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога" (Мк. 16:19) и "И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо" (Лк. 24:50-51). В духовном аспекте, это праздник надежды на встречу с Господом во время Его Второго пришествия. Потому, что согласно Писанию, когда Иисус Христос возносясь на Небо скрылся в вышине, апостолы увидели двух "мужей в белой одежде". Ангелы сказали им, что будет Второе пришествие Спасителя на землю, Он "придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1:11).

Вознесение Господне отмечают на протяжении 10 дней: 16 мая - предпразднество, в этот же день, согласно церковному календарю - отдание праздника Пасхи; 17 мая – сам праздник, Вознесение Господне и в течение 8 последующих дней – попразднство, которое завершается отданием праздника. До отдания Вознесения Господня, в этом году – 25 мая, священнослужители на богослужениях одевают белое облачение.

Что нельзя делать на Вознесение

Великим грехом считается работа в этот день. Лучше посвятите его общению с родными и близкими.

Не стоит проводить какие-либо обряды, которые можно найти в сети.

Приметы на Вознесение

Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под кровлей жилья. Оно будет защищать жильцов дома от несчастий.

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила (21 ноября).

Дождливый день предвещал неурожай. Если же дождь пойдет в течение трех дней после Вознесения, то убытки будут немного меньше. Но богатого урожая все равно не стоит ждать.

Роса в этот день считалась целебной, а лечебные свойства трав усиливались и сохранялись до наступления Ивана Купала (7 июля). Поэтому рекомендуется утром умыться росой. Девушкам это поможет сохранить красоту и молодость, а старикам – подарит силы.

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