Цымбалюк-Романовская расплакалась, увидев больного Джигарханяна



В эфире программы «Пусть говорят» экс-супруга народного артиста увидела, как он выглядит после госпитализации. Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Пианистка считает, что Армен Джигарханян сильно сдал и нуждается в хорошем уходе.

Вся страна переживает за Армена Джигарханяна. Недавно народный артист СССР вернулся к работе после госпитализации. Информация о том, что мэтр попал в больницу, заставила его поклонников не на шутку встревожиться. Коллеги и бывшая жена Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская собрались в студии передачи «Пусть говорят», чтобы обсудить последние новости.

Экс-супруга Джигарханяна не виделась с ним вот уже примерно полгода. Виталина уверяет, что не виновна в деяниях, которые ей приписывают. Далеко не все гости передачи поверили пианистке. Народная артистка РСФСР Тамара Семина уверена, что Цымбалюк-Романовская обманывает общественность.

«Когда я услышала несколько реплик за сценой, меня начало колотить. Как вы позволяете вот этому существу хамить, перебивать, – заявила актриса, указывая на Виталину. – Ее мнение только самое главное. Это наглая, отвратительная совершенно… Даже женщиной не могу ее назвать».

Вместе с тем Семина признала, что у Армена Борисовича непростой характер. По мнению звезды, идеальной женой мэтру была Татьяна Власова. «Совершенно талантливейшая женщина. Она все терпела, создавала ему потрясающую обстановку, жила для него. Чудесная, мягкая, с невероятным чувством юмора», – поделилась артистка.

Героиня эфира не выдержала оскорблений Тамары Петровны и удалилась за кулисы. Спустя несколько минут экс-жена Джигарханяна пришла в себя и вернулась в студию. Семина продолжила крайне негативно отзываться о Виталине. «Кто ты такая?» – обратилась она к пианистке. «Вы говорите глупости. Вы видели моего мужа в последний раз еще до моего рождения и что-то обо мне говорите. Я вас не знаю», – вступила Цымбалюк-Романовская в перепалку с Семиной. По мнению Тамары Петровны, Виталина «кайфует» от происходящих событий.

Виталину поддержала ее адвокат Лариса Широкова. Юрист пыталась выяснить местонахождение Армена Джигарханяна. С этой целью она связывалась с представителем режиссера Евгением Парфеновым. По мнению Широковой, подобные сведения намеренно скрывают от Цымбалюк-Романовской. Лариса также выразила сомнения в статусе Элины Мазур, которая с недавнего времени начала говорить от лица Джигарханяна.

«Вы доверенность видели? Адвокат Парфенов полностью опроверг официальный статус этой женщины в данном семейном деле», – высказалась юрист Виталины.

Зашла в передаче речь и о проблемах Армена Джигарханяна со здоровьем. По некоторым данным, мэтр якобы полтора года назад обращался в реабилитационный центр «Феникс», известный благодаря печальной истории с Дмитрием Марьяновым. Однако Виталина Цымбалюк-Романовская и руководитель организации Оксана Богданова опровергают подобные сведения.

Сотрудникам программы «Пусть говорят» все же удалось выйти на след Джигарханяна. Армена Борисовича обнаружили неподалеку от любимого театра. На кадрах, сделанных четвертого мая, артист еле-еле идет. Его поддерживает под руку заведующий труппой Вячеслав Дьяченко.

«Говорить о том, что у него был инфаркт и кома… Это неправда. Видимо, кому-то это было нужно для рейтинга», – сказал подчиненный Джигарханяна.

Когда Виталина увидела скрытую съемку журналистов, она не смогла сдержать эмоций. Пианистка расплакалась и снова покинула студию. «Вам не стыдно», – воскликнула она, обращаясь к Вячеславу Дьяченко. По мнению Цымбалюк-Романовкой и ее адвоката Ларисы Широковой, Джигарханян крайне плох.

«Мы просто в шоке. Все это время мы не видели Армена Борисовича и даже близко не могли предположить, что он находится в таком состоянии. Это просто за гранью», – заявила юрист.

Спустя время Цымбалюк-Романовская все же продолжила обсуждение резонансной темы. «Вячеслав Михайлович, вы считаете, что это нормально? Вы просили взять на работу дочь, которую выгнали из 20 мест. Я ее взяла. Есть человеческий фактор. Молчите! У вас кроме благодарности вообще ничего не может быть…» – начала пианистка критиковать Дьяченко. Тот отметил, что бывшая жена народного артиста словно его шантажирует. Цымбалюк-Романовская отвергла подозрения коллеги Джигарханяна. Экс-супруга мэтра также поделилась данными, полученными от надежных источников.

«Есть люди, которые заходили к нему в кабинет и спрашивали: «Армен Борисович, неужели вы правда не виделись с Виталиной?» Он ответил: «Я разговариваю с ней по телефону». Понимаете, он верит в это? Либо кто-то представляется мной и звонит ему, либо ему просто кажется, что он со мной говорит», – рассказала бывшая жена режиссера.



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