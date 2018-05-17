Коллеги Дмитрия Нагиева заставили его рыдать

В ходе беседы с журналистами Дмитрий Нагиев рассказал, чем его зацепил сценарий картины, и пролил свет на слухи о баснословных доходах.

В рамках российского павильона в Каннах состоялась презентация драмы Сарика Андреасяна «Непрощенный». О фильме рассказали его создатели и исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев. Шоумен не смог присутствовать на премьере картины, состоявшейся в конце апреля на ММКФ, из-за участия в съемках шоу «Голос. Дети», но нашел время в плотном графике, чтобы прилететь на Лазурный берег.

Фильм «Непрощенный» рассказывает о человеке, который потерял всю семью в результате авиакатастрофы над Боденским озером. Нагиев объяснил журналистам, почему согласился участвовать в проекте Андреасяна. Режиссер прислал Дмитрию сценарий, и тот начал читать его перед сном. Текст так сильно впечатлил шоумена, что он не смог сдержать эмоций.

«Это редчайший случай, когда материал силен на уровне написанного произведения. Потому что очень часто режиссеры присылают сценарий и говорят: ну, вот здесь мы, наверное, чуть поменяем. То, что я прочитал в «Непрощенном», – там нечего было менять. Это было глубокое, страшное произведение, которое выбило меня из колеи на пару дней. Я правду рассказываю, я действительно ему отписался в третьем часу ночи, что я прочитал, что я плакал. Может быть, потому что я пожилой, сентиментальный человек уже, а может быть, оно действительно было так сильно», – поведал артист в недавнем интервью.

По словам Нагиева, ему было непросто играть в таком фильме. Работу над ролью актер назвал «изматывающей внутренне». Перед артистом стояла задача не испортить первоначальный замысел сценаристов и режиссера.

Бюджет ленты составил внушительную сумму в 1,5 миллионов долларов. Беседуя с журналистами, Нагиев опроверг слухи о баснословных гонорарах. Актер утверждает, что отработал за «весьма скромные деньги». По мнению Дмитрия, любому зарубежному артисту платят значительно больше. Свой доход он назвал смешным. Нагиев заявил, что тиражируемая информация о шестизначных суммах в иностранной валюте, которую он якобы получает, не соответствует действительности. «Я нахожусь в поиске тех денег», – шутит шоумен.

Нагиев также объяснил, как строится его работа. У шоумена есть договоренность с Первым каналом, согласно которой он обязан вести эфиры. Будучи исполнительным человеком, артист старается не нарушать правил. «Все остальное я смотрю, я выбираю. Скажем так, я в той стадии своего развития морального и материального, когда я могу позволить себе немного покопаться в материале», – поделился Дмитрий с Business FM.



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