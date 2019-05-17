Стали известны первые результаты проверки «Голоса»



Компания Group-IB, которая перепроверяла голосование в финале и суперфинале шестого сезона шоу «Голос. Дети», обнаружила накрутки во время голосования. Согласно первым результатам проверки, подтвердился факт массированной автоматизированной отправки смс в пользу одного из участников проекта, заявили «Ленте.ру» в компании.

Group-IB проанализировала инфраструктуру, которая использовалась для технического сопровождения онлайн-голосования, а также IVR и смс-трафик на предмет автоматизированной рассылки и других способов накрутки голосов. Голоса, поступившие во время голосования, совпали с количеством голосов, оглашенных в финале. Специалисты установили, что система подсчета голосов не подвергалась кибератакам или инсайдерскому воздействию с целью изменить результаты.

Однако ревизоры зафиксировали массированную автоматизированную отправку смс на короткий номер в пользу одного из финалистов. Всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, принадлежащих одному оператору. С них было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Отмечается, что все номера использовали единый телефонный тариф. На момент проверки все они были недоступны.

У накручивавших голоса через смс возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участника.

Group-IB также зафиксировала использование ботов при голосовании по телефону. «В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и других). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более тридцати тысяч», — говорится в отчете.

Необычно высокая активность сразу после начала голосования велась из одного конкретного региона. Название субъекта аудиторы не называют. «Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию», — пояснили в компании.



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