Журналисты на Евровидении подумали, что Лазарев и Киркоров — влюбленная пара



Западная пресса посчитав, что российские певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев — влюбленная пара, спросила их на Евровидении об общих детях.

Во время песенного конкурса, который проходит в Тель-Авиве, зарубежные СМИ поинтересовались у Киркорова и Лазарева, есть ли у них общие дети. Поводом для этого стало то, что пресса заметила, что российские исполнители проводят все свободное время вместе. Кроме того, к Лазареву приехал его близкий друг Алекс Малиновский, с которым он ранее отдыхал в Майами.

Такие наблюдения заставили представителей иностранной прессы усомниться в ориентации российского исполнителя. Чтобы «не мучиться», пресса решила узнать это лично у музыканта и задала вопрос о детях.

Примечательно, как отметило издание «Версия», большинство поклонников Лазарева никак не отреагировали на это. При этом отметили, что главное — талант, а его романтические отношения — личное дело исполнителя.

Напомним, песенный конкурс Евровидение проходит в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Российский певец Сергей Лазарев выступит 16 мая под номером 13. Он исполнит песню Scream, которая была написана Филлипом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Для Лазарева Евровидение-2019 — не первый конкурс, три года назад он участвовал в песенном конкурсе и занял третье место, напомнил «ФедералПресс».

Ранее букмекеры назвали фаворитов Евровидения, которое проходит в Израиле. По их мнению, Лазарев попадет в первую пятерку.



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