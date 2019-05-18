Киркоров присудил себе успехи Лазарева на Евровидении

18.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Киркоров присудил себе успехи Лазарева на Евровидении
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сообщил, что благодаря ему представитель России на Евровидении Сергей Лазарев сумел пройти в финал. Об этом он написал в социальной сети Instagram.

По его словам, он счастлив, что вместе с Лазаревым вернул Россию на финал международного конкурса. Как пишет URA.ru, к посту Киркоров прикрепил фотографию, на которой обнимает Лазарева.

По данным «РИАМО», Лазарев по итогам второго полуфинала вышел в финал международного песенного конкурса Евровидение-2019. В четверг в Тель-Авиве прошел второй отбор участников. Лазарев выступил на сцене под номером 13. Он уверенно исполнил свою композицию Scream. Зрители встретили номер овациями.

Кроме Лазарева, в финале выступят представители Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Северной Македонии, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Ранее сообщалось, что американская певица Мадонна во время проведения в Израиле международного песенного конкурса Евровидение будет жить в том же отеле, где поселится российский певец Филипп Киркоров.

Киркоров совместно с композитором из Греции Димитрисом Контопулосом является автором песни Scream, с которой на Евровидение едет российский певец Сергей Лазарев. Артист уже представлял РФ на Евровидении в 2016 году, тогда Лазареву удалось занять третье место.

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