Variety: Роберт Паттинсон может исполнить роль Бэтмена



Актёр Роберт Паттинсон может исполнить роль Бэтмена в одноимённом фильме американского режиссёра Мэтта Ривза («Планета обезьян: Революция»). Выход картины запланирован на лето 2021 года.

Об этом передаёт The Variety со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделка с артистом к настоящему времени не заключена, однако кандидатура 33-летнего Паттинсона считается приоритетной.

Ранее сообщалось, что премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоится на 72-м Каннском кинофестивале, который пройдёт с 14 по 25 мая.



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