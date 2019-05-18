Variety: Роберт Паттинсон может исполнить роль Бэтмена

18.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Variety: Роберт Паттинсон может исполнить роль Бэтмена
Актёр Роберт Паттинсон может исполнить роль Бэтмена в одноимённом фильме американского режиссёра Мэтта Ривза («Планета обезьян: Революция»). Выход картины запланирован на лето 2021 года.

Об этом передаёт The Variety со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделка с артистом к настоящему времени не заключена, однако кандидатура 33-летнего Паттинсона считается приоритетной.

Ранее сообщалось, что премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоится на 72-м Каннском кинофестивале, который пройдёт с 14 по 25 мая.

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