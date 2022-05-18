Водитель погиб, протаранив дерево

В Саяногорске водитель погиб, протаранив дерево. В подробностях аварии разбираются специалисты. На данный момент известно, что это произошло около 9 вечера в районе дачного массива «Зеленый бор».

Местные жители, работавшие на огородах, услышали сильный хлопок и через несколько минут обнаружили неподалеку врезавшийся в дерево автомобиль.

За рулем ВАЗа находился 82-летний мужчина, который скончался до приезда скорой.

Врачи предполагают, что пенсионер умер до столкновения, однако данная информация будет подтверждена или опровергнута только после вскрытия.

Следов торможения на месте ДТП не обнаружено. Визуально транспортное средство исправно.