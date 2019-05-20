Актриса Кузнецова прокомментировала роман с Виторганом



Слухи о романе актера Максима Виторгана с его коллегой по сцене Агнией Кузнецовой бурно обсуждают пользователи соцсетей.

Поводом стал совместный снимок артистов, опубликованный Виторганом в Instagram Stories. Он сопроводил его подписью «Красавица и чудовище». Кроме того, Кузнецова призналась фанатам, что всегда влюбляется в мае.

Подписчики заметили, что на фотографии с известным актером замужняя артистка позировала без обручального кольца, пишет «Дни.ру».

Сама Кузнецова отрицает роман с коллегой по цеху.

«Я официально опровергаю эту информацию, я вообще-то замужем», — цитирует ее «Вечерняя Москва».

Кузнецова объяснила, что она часто появляется в обществе без обручального кольца, и его отсутствие вовсе не означает размолвку с супругом.

Виторган, в свою очередь, комментировать свои отношения с актрисой не стал. Сразу после соответствующего вопроса журналистов он повесил трубку.

Напомним, в начале марта Виторган и известная телеведущая Ксения Собчак официально объявили о расставании, пишет «Свободная Пресса». Произошло это после того, как в СМИ появлялись сообщения о разладе в их семье. У актера был конфликт с известным театральным режиссером Богомоловым из-за Собчак. Пара вступила в брак в 2013 году, спустя три года у них родился сын Платон.

Собчак и Виторган рассказали, что делают публичное заявление, чтобы «прекратить все спекуляции» на тему их отношений. При этом, по словам самой телеведущей, причиной разрыва стали недомолвки, обиды и претензии друг к другу, пишет НСН.

Ранее стало известно о том, что Собчак стала генпродюсером федерального развлекательного телеканала «Супер».



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