Пострадавшая в ДТП певица МакSим выписалась из бльницы

20.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пострадавшая в ДТП певица МакSим выписалась из бльницыРоссийская музыкантка Марина Абросимова, которая известна под псевдонимом МакSим, сегодня, 20 мая, выписана из больницы. Об этом сообщила ее продюсер Маргарита Соколова.

«Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы, и она уже дома», — написала представитель артистки в своем Instagram.

Также она перечислила даты нескольких предстоящих концертов МакSим и анонсировала работу над новой песней.

МакSим попала в аварию 23 апреля по дороге в аэропорт в одной из стран Европы. Машина артистки вылетела с дороги в кювет. После госпитализации у нее диагностировали множественные ушибы и гематомы, из-за них у певицы начался воспалительный процесс, поднялась высокая температура.

В начале мая МакSим пошла на поправку и ее частным самолетом доставили в Москву.

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