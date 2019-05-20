Дробыш считает безупречным выступление Лазарева в финале Евровидения

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения-2019».

«Сергей выступил безупречно. Вообще он выступает безупречно. Может кому-то что-то нравиться или не нравиться. Но так, как он это делает, это на 100% независимо от того, финал это или репетиция. Так что он ещё раз доказал, что он мастер высочайшего класса», — отметил Дробыш.

При этом результаты конкурса вызвали у продюсера смешанные чувства.

«Результаты для меня, как всегда, и предсказуемые, и непредсказуемые. Я больше к процессу творческому отношусь, нежели к результатам. В целом это небольшой праздник музыкальный, положительная история, если рассматривать её как мировую историю», — сказал он.

Ранее Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место на Евровидении-2019.



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