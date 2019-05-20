Петиция с требованием переснять 8-й сезон «Игры престолов» набрала более 1 млн подписей



Свыше 1 млн человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием переснять финальный сезон сериала «Игра престолов».

Как отмечают поклонники «Игры престолов», ответственные за восьмой сезон сериала не сумели придумать достойное завершение фэнтезийной саги.

Создатели петиции пожаловались, что "Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс (создатели сериала - ред.) доказали, что являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл".

Предпоследняя серия восьмого сезона киносаги в жанре фэнтези "Игра престолов" установила новый рекорд просмотров в США, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфире, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Среднее число зрителей за восьмой сезон оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов выше, чем в седьмом сезоне. Последняя серия киносаги будет показана 19 мая.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.



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