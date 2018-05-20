Друг Нины Дорошиной рассказала о последних годах жизни актрисы

Народной любимицы не стало около месяца назад. На днях близкий друг Нины Дорошиной поведал о том, как она жила в последние годы. Оказалось, что у актрисы не было ни телевизора, ни сотового телефона.

Звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина скончалась в апреле этого года на 84-м году жизни. Последнее время она жаловалась на здоровье. Своих детей у артистки не было, поэтому всю свою нерастраченную материнскую любовь она отдавала любимой племяннице — младшей дочери родного брата. Своему родственнику Дорошина и оставила все свое наследство.

На днях близкий друг Дорошиной актер Максим Разуваев рассказал о том, как она жила в последние годы жизни. Чуть больше 25 лет назад он пришел работать в театр «Современник», поэтому последние роли Нины Михайловны были связаны с ним. «Ролей у нее было немного, зато она активно преподавала в Щукинском училище. В конце жизни у нее особо не было друзей, но мы с ней близко дружили» , — пояснил Разуваев. По его словам, звезда советского кино никак не реагировала на домыслы о своей жизни, а если рассказывала о ком-то известном, то предпочитала не называть имя этого человека.

Друг актрисы признался, что дома у нее царил хаос. «Думаю, она не была приспособлена готовить даже сама себе, но не испытывала из-за этого дискомфорта», — добавил он. Максим также отметил, что Дорошина не любила обсуждать свои болезни и о смерти не думала. До последнего на сцене она была бодрой и даже могла сделать пару батманов. Актер уговаривал ее приобрести телевизор и сотовый телефон, но артистка наотрез отказывалась это делать. Она просила звонить ей на советский дисковый аппарат, об этом Разуваев рассказал изданию «Собеседник».



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