Какой сегодня праздник в России: 18 мая отмечается церковный праздник

В России повелось отмечать большое количество праздников. Зачастую люди теряются в вопросе, какой праздник приходится на тот или иной день. По этой причине они задаются вполне резонным вопросом: какой сегодня праздник?

В сегодняшнем материале мы удовлетворим подобное любопытство, заострив внимание на основных праздничных моментах. Так, на 18 мая приходится следующий праздник: Международный день музеев. В свою очередь народный календарь свидетельствует об Арине Капустнице.

Какой сегодня праздник, 18.05.2018: Международный день музеев

Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В этот день музеи открывают свои двери для всех желающих, совершенно бесплатно и с радостью показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают, просвещают и работают в духе девиза "Музеи - это важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира разных народов". К празднику приурочены открытия новых выставок, фестивалей, в музеях организуются тематические лекции, экскурсии, научные чтения, специальные занятия с детьми, проходят музейно-театральные представления.

Международный день музеев празднуется во всём мире с 1977 года, когда 11 генеральная конференция ICOM (International Council of Museums - Международный совет музеев), проходившая в Москве и Ленинграде, приняла решение по предложению российской делегации о ежегодном профессиональном празднике.

С 1977 года у каждого Международного дня музеев есть своя тема и Международный Комитет Музеев всегда даёт обзор связанных с данной темой мероприятий, делая их доступными для всех. Так темой 1997-1998 годов была "Борьба против незаконного перемещения культурных ценностей", а тема 2005 года "Музей - мост между культурами".

Публика уже привыкла к тому, что 18 мая - Международный день музеев и планирует на этот день программу культурного отдыха. В праздник в музеях всегда много посетителей, даже когда он совпадает с рабочим днем. Посещение некоторых музеев и памятников культуры проходит по предварительной записи.

Уже несколько лет кроме Международного дня музеев проходит еще один праздник - Ночь музеев. Это уже инициатива французских коллег. В России Ночь музеев проводилась несколько раз, со временем Ночь музеев наберет популярность не менее, а может быть и более чем Международный день музеев.

Какой народный праздник сегодня, 18 мая: Арина Капустница

День посвящен Ирине (или по-русски – Арине) Македонской (I век). Будучи дочерью Лакиния, правившего одной из македонских земель, Ирина, в отличие от своего отца-язычника, стала христианкой; есть версия, что на это повлиял Апелиан, ее наставник-христианин, который, однако, тщательно оберегал свой секрет.

После того, как ее отца во власти сменил правитель Седекий, начались преследования христиан, и Ирина оказалась в числе гонимых. Но истязания, которым ее подвергли, не повредили девушке, и она не только была отпущена, но и жила долгие годы, снискав славу целительницы больных. И так Ирина стала первой из женщин удостоившихся лика великомученицы.

В этот день, как в предыдущий, продолжали сажать рассаду, прежде всего огурцы и капусту, и это важное дело доверяли одним только женщинам, и считалось, что нужно в это время быть одной – беречься дурного глаза. Чтобы капуста выросла крупная, белая и тугая, первый из посаженных ростков нужно было накрыть большим горшком и накинуть сверху скатерть белоснежную. Для отвода же нечисти и насекомых-вредителей по краям грядок высевали крапиву, да еще с приговором: "Крапиву — чертям, капусту — нам!".

В те времена капуста – один из главнейших овощей на крестьянском огороде, о чем говорили: "Для чего огород городить, если капусты не садить?", "Премудрость во щах, сила в капусте", "Без капусты щи не густы".

Именем этого овоща даже назвали особый хоровод, часто заводимый на севере России, когда один молодец песню запевал да начинал цепочку из молодых и веселых.

Еще одна поговорка этого дня: "На Ирину худая трава из поля вон". Означала она, что пора отправиться на покос и выжечь прошлогоднюю сухую траву.

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