Лазарев рассказал, что мечтает выспаться и поесть маминых сырников



Российский певец Сергей Лазарев после Евровидения хочет выспаться и поесть маминых сырников. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

«Я так хочу выспаться, друзья. Я так хочу поспать», — посетовал исполнитель.

Лазарев также обратился к своей матери с просьбой приготовить ему сырников. Певец отметил стабильность выступлений России в рамках конкурса.

«Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место», — заключил Лазарев.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса Евровидение-2019 стал голландец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Об этом писала RT.

«Это за большие мечты, это за музыку прежде всего», — сказал представитель Нидерландов.

Также стало известно, что Сергей Лазарев занял третье место, хотя букмекеры не видели россиянина в тройке лидеров. Места были распределены по итогам голосования членов жюри и зрителей.



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