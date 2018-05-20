Шепелев исполнил мечту своего сына

Телеведущий привел пятилетнего сына на представление Cirque du Soleil. Впечатлениями от увиденного Шепелев поделился на своей странице в Instagram.

Teleprogramma.pro уже рассказывала о закулисье нового шоу Cirque du Soleil «OVO». Постановку легендарного цирка успел оценить и Дмитрий Шепелев, а самое главное — телеведущий исполнил заветную мечту сына. Пятилетний Платон смог пообщаться с артистами, которыми он восхищается.

Своими впечатлениями от увиденного, а также памятными фотографиями телеведущий поделился на странице в Instagram. «Спасибо #cirquedusoleil за то что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки — оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается!», — подписал кадры Дмитрий, а в комментариях получил множество позитивных откликов от подписчиков, которые в очередной раз назвали Шепелева идеальным отцом и примером для многих.

Отметим, что не так давно телеведущий также рассказывал о том, что ради сына жертвует сном и каждое утро готовит для него самые разнообразные завтраки. По словам Шепелева, его кулинарному мастерству теперь могут позавидовать даже именитые шеф-повара.

«Я провожу с сыном больше времени, чем большинство отцов проводят со своими детьми. И не потому, что это обязанность, а потому, что нам хорошо вместе. Разумеется, я помню о том, что и у меня, и у него должно быть личное время, наедине с собой. Это тоже необыкновенно важно. Бытовыми вопросами я не занимаюсь. Разве что достаточно часто готовлю. Люблю и умею это делать. По утрам Платон заказывает мне завтрак. Любит мой омлет, — рассказывал он в интервью нашему корреспонденту.

Спасибо #cirquedusoleil за то что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки - оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается! ❤️#ovocirque Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 18 Май 2018 в 7:16 PDT

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