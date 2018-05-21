Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя дебютировала в кино

В Москве прошел премьерный показ фильма "Черновик" по роману Сергея Лукьяненко. Исполнительница одной из главных ролей Юлия Пересильд появилась на показе вместе со старшей наследницей Анной, сыгравшей первую роль в кино. Отец ребенка Алексей Учитель тоже вышел в свет.

В четверг в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ долгожданного фильма «Черновик» режиссера Сергея Мокрицкого по одноименному роману писателя Сергея Лукьяненко. В картине снялись Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и Андрей Мерзликин. В широкий прокат фантастическая лента выйдет 25 мая.

На красной дорожке мероприятия было много звезд, в том числе Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Александр Котт с беременной женой Анной, Дмитрий Хрусталев, Андрей Мерзликин. Появился в кинотеатре и Сергей Лукьяненко. Писатель позировал фотографам с сыновьями – 14-летним Артемием и 10-летним Даниилом.

Всеобщее внимание было приковано к Юлии Пересильд. Знаменитость вышла в свет вместе со старшей дочерью Анной, которая тоже снялась вместе с ней в фильме «Черновик». Актриса остановилась на длинном летнем платье с цветастым принтом. Юлия дополнила свой образ босоножками на высоком каблуке в тон.

Отец детей Пересильд Алексей Учитель тоже присутствовал на показе. Однако режиссер предпочел позировать не вместе с Юлией и дочерью, а отдельно. Что послужило причиной подобного решения, остается только догадываться. Известно, что Пересильд и Учитель неохотно говорят о личной жизни, не желая привлекать к ней внимание общественности.

Еще недавно звезды вместе выходили в свет. Алексей Учитель и Юлия Пересильд произвели фурор, когда появились на костюмированном балу, прошедшем в декабре 2017-го. Знаменитости представили публике подросших дочерей Анну и Марию. Семья насладилась традиционным новогодним праздником и посмотрела постановку рождественского балета-сказки «Щелкунчик». Пересильд и ее наследницы выбрали роскошные платья, а Учитель остановился на классическом костюме с белой рубашкой.

Ранее в одном из интервью режиссер впервые заговорил о своих наследницах. Учитель подтвердил, что является отцом Анны и Марии, а также рассказал об их способностях. «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть», – поделился Учитель в эфире программы «Однажды».

Старшая дочь режиссера и актрисы Аня занимается танцами и показывает прекрасные результаты на соревнованиях, а младшая учится играть в теннис. Тренер в восторге от Маши и считает, что она – будущая Шарапова. Сам Учитель тоже старается развивать способности девочек. Он ходит с ними в кино, а также старается говорить о серьезных вещах. Из-за насыщенного графика работы у Алексея не всегда получается провести так много времени с Анной и Марией, как ему бы того хотелось.

Помимо Анны и Марии, у Учителя есть старший сын Илья, который родился в 1992 году. Мать молодого человека – Кира Саксаганская, генеральный директор международного конкурса «Послание к человеку».



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