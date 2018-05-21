Саундтрек Ромы Зверя к фильму о Цое получил награду Каннского фестиваля

21.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Саундтрек Ромы Зверя к фильму о Цое получил награду Каннского фестиваляМузыкант опубликовал фото с торжественного мероприятия у себя на странице в Инстаграм.

Кинолента "Лето" российского режиссёра Кирилла Серебренникова получила одну из наград 71-го Каннского кинофестиваля — приз за лучший саундтрек. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Bac Films.

Кроме того, фотографию на своей странице разместил сам Рома Зверь.

Картина "Лето" повествует о жизни рок-музыкантов в СССР. Фильм выполнен в чёрно-белом формате, роль Виктора Цоя сыграл корейский актёр Тео Ю, вокалист группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) перевоплотился в Майка Науменко, а жену лидера группы "Зоопарк" сыграла Ирина Старшенбаум.

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