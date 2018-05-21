Работающих пенсионеров ждет приятный сюрприз

Работающие пенсионеры в нашей стране оказались в очень уязвимом положении после того, как власти решили отменить для них индексацию пенсий. Люди были возмущены, но обратного пути не было. По мнению чиновников, лучше экономить на работающих пенсионерах, нежели подвергать риску материальное положение остальных нуждающихся граждан.

Вместе с этим не нужно забывать и о некоторых преимуществах, которые остаются за трудящимися пенсионерами. Так, кроме повышающего коэффициента балльной системы, работающих пенсионеров, которые решили прекратить трудовую деятельность, ждет дополнительный сюрприз, о котором ранее они даже не догадывались.

Если раньше после увольнения человек получал пропущенную индексацию только через три месяца, то теперь, когда законодательство обновилось, этот срок полностью остался в прошлом. Соответственно, работающий пенсионер после увольнения ничего не потеряет. Ему сразу же произведут перерасчет пенсии с учетом всех тех индексаций, которые он пропустил.

Выходит, что государство подобным решением облегчило жизнь пенсионерам, которые не по собственной воле продолжают трудиться, а вынуждены это делать из-за крайне низких пенсий.

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