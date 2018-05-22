Анжелика Варум рассказала, как ей удается сохранять стройность

Певица рассказала, как ей удается всегда оставаться молодой и стройной. В микроблоге Анжелика Варум поделилась своей системой питания и тренировок. Поклонники восхищаются внешностью артистки и спрашивают у нее советы.

Известная певица Анжелика Варум всегда поражает публику своим внешним видом. Многим поклонникам кажется, что с годами артистка стала еще краше. Сама Варум тщательно следит за собой: старается заниматься спортом, правильно питаться и соблюдать режим сна.

На одном из последних кадров, которым звезда поделилась в микроблоге, она позирует в спортивной форме. Фанаты смогли оценить подтянутые ноги артистки. В подписи к снимку Варум рассказала о том, как подобрала для себя режим тренировок и диету.

«На протяжении последних двадцати лет стараюсь придерживаться раздельного питания, т.е. не смешивать белки с углеводами. Я исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. В течение дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду теплую, так как моим организмом она легче усваивается). Каждый третий день, равно как в те дни, когда я бываю простужена, или в период просто напряженных для организма дней (перелетов, гастролей) я исключаю из рациона белковую пищу. Это дает мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться», - рассказала Варум.

В комментариях Анжелика также призналась, что иногда позволяет себе есть сладкое, но потом страдает от последствий таких желаний и понимает, что не стоило. В отличие от других звезд, Варум не проводит много времени в зале.

«Что касается спорта, я не большой любитель изнуряющих тренировок и жесткого системного графика. Занимаюсь исключительно в охотку. Бегу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15-20 километров. Люблю плаванье, плаваю брассом и кролем по 2-3км. Ну, и, конечно, же делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног. На любую из вышеперечисленных групп мышц в Интернете можно найти огромное количество упражнений и выбрать наиболее вам подходящие. Главное. во всём этом деле, начиная с системы питания и заканчивая спортом, это мотивация. Лично мне, как махровому фармакофобу, такой образ жизни позволил избавиться от целого «букета» профессиональных болезней, начиная от хронической усталости, затяжных, часто повторяющихся, простуд и заканчивая изнуряющими мой организм аллергиями», - поделилась звезда.



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