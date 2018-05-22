Тяжелобольному Валентину Гафту отказывают в работе

22.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Тяжелобольному Валентину Гафту отказывают в работеАктер серьезно болен. Однако артисту по-прежнему необходимо выходить на сцену.

В передаче «Звезды сошлись» (НТВ) был показан сюжет о Валентине Гафте. Артист страдает серьезным недугом – у него диагностирована болезнь Паркинсона. Из-за тяжелой болезни актер оказался прикованным к инвалидной коляске. Однако несмотря на прогрессирующее заболевание, Валентин Иосифович отказываться от подмостков не желает и надеется, что сможет продолжить выступать.

Артист признался, что чувствует себя не очень хорошо, но несмотря на это просит приглашать его в новые проекты. Он посетовал, что, хотя иногда его и зовут, потом ему приходит отказ: «Мол, разваливаюсь на глазах».

Тем не менее работа для актера именно тот стимул, который позволяет ему держаться на плаву. Для него игра на сцене и есть сама жизнь. Супруга Гафта Ольга Остроумова ухаживает за ним, а друзья артиста отмечают, что на сцене он оживает прямо на глазах.

Они рассказали, что до выхода на подмостки артист с трудом волочит ноги, но как только оказывается перед зрителями, проблемы со здоровьем улетучиваются, как по мановению волшебной палочки, пишет сайт Dni.ru.

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