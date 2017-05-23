Почему растет курс биткоина к доллару

За всю историю существования биткоина его стоимость постоянно меняется. Первое упоминание о биткоине было в 2008 году, через год, в октябре 2009 появился первый показатель соотношение биткоина к доллару. Он то падает, то активно растет и курс этой криптовалюты к доллару может измениться буквально за минуту. Это можно объяснить тем, что криптознак золотом и товарами не подкреплен, в отличие от обычных денег. Цена биткиона зависит от того, насколько он востребован у покупателей. Чем больше покупают, тем выше цена.

После первой информации о биткионе, буквально через год, в 2009 году установилось соотношение криптовалюты к доллару. В то время за один доллар просили небольшую сумму – больше 1309 ВТС. Это было очень мало. Затем активизировались майнеры, возникла биржа криптовалюты. Пользователи искали способы заработка в интернете и интересовались разными проектами, к примеру, https://kiskinhouse.com/ и реализовали свои способности. Но биткион тогда еще не поднимался в цене. Первый товар – знаменитую пиццу, приобрели за криптовалюту в 2010 году и 10 тыс. ВТС тогда равнялись двум долларам.

Но через 2 месяца после этой покупки стоимость биткоина увеличилась в 10 раз. Очень хороший результат, за столь быстрый срок. Криптовалюта уверенно начала дорожать, в ноябре 2010 года одна монета стоила уже 0,5 доллара. В следующем году курс биткоина к доллару неуклонно растет. Соотношение дошло до 30 долларов, но после пика подорожания, курс падает. На это повлияли кражи биткоинов с электронных кошельков пользователей и доверие к валюте уменьшилось.

В 2012 году курс к доллару биткоина практически не меняется. Но в 2013 году ситуация изменилась и курс, падая и поднимаясь, установил рекорд – 1200 долларов! Затем опять последовала нестабильность. Но в 2017 году пользователей шокировало новое подорожание – курс дошел до более 1900 долларов. На сегодняшний день биткоин находится на отметке 1935,65, но в любой момент все может измениться.

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