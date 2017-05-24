Рекомендации по выбору пылесоса

Пылесос - это такая техника, которую покупают на долгие годы. Поэтому следует выбирать комфортную и подходящую модель. На рынке представлено множество моделей с разными функциями и по разной стоимости. Но в каждом магазине бытовой техники предлагают две категории пылесосов – моющие и для сухой уборки. Рекомендовано покупать товар известных производителей и в хорошо зарекомендовавших себя магазинах. Хорошо зарекомендовала себя техника европейских и американских производителей. Здесь http://thomas.info/ можно все узнать о качественных пылесосах немецкого производителя и выбрать модель, которая сделает квартиру идеально чистой.

Пылесосы для сухой уборки помогут качественно очистить паркет с линолеумом и другие твердые поверхности. Мощность всасывания пыли у них средняя. Но такие пылесосы смогут идеально справиться с конкретной ворсистой поверхностью. При покупке пылесоса для сухой уборки следует обращать внимание:

- на тип пылесборника. Они бывают из материи и бумажные. Бумажные нужно заменять новыми, а матерчатые – вытряхивать регулярно;

- на комплект насадок. К пылесосам прилагаются дополнительные насадки для очистки ворса, мягкой мебели, щелей;

- на мощность. Более удобным для уборки будет пылесос, оборудованный ручкой, которая поможет сменить мощность всасывания.

Моющие пылесосы стоят дороже, чем вышеуказанные модели. В них встроен аквафильтр, позволяющий проводить влажную уборку и резервуар для воды, в котором остается пыль. В водяном пылесосе должны быть следующие функции:

- очистка мягкой мебели и ковров;

- прочистка засоренных труб;

- мытье окон;

- уборка с дезинфекцией. Отдельно нужно покупать средство для уборки;

- сбор крупного мусора – камешки, листья и т.п.

У водяного пылесоса тоже есть в комплекте разные насадки. Для малогабаритной квартиры подойдет пылесос для сухой уборки. Но если в доме живут домашние питомцы – покупайте моющие модели, у них есть турбощетка. Перед покупкой полезно почитать отзывы в интернете о той или иной модели и посоветоваться с консультантом в магазине.

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