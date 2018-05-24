Дарья Донцова бесплатно работает на телеканале «Спас»

Известная писательница стала ведущей нового проекта телеканала "Спас", в котором ведется работа по оказанию помощи онкобольным. В рамках передачи Дарья Донцова берет интервью у простых людей и общается с экспертами из разных сфер.

Этой весной на канале «Спас», возглавляемом Борисом Корчевниковым, стартовала новая программа «Я очень хочу жить». Ведущей проекта, направленного на помощь онкобольным, стала писательница Дарья Донцова. Звезда дала интервью журналистам, в котором рассказала о своей работе на ТВ и отношении к религии.

Известно, что Донцова – верующий человек. Поэтому ее новое назначение не стало неожиданностью для общественности. Кроме того, писательница не понаслышке знает о борьбе с раком – несколько лет назад у нее обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. С помощью химиотерапии и операций у звезды получилось справиться с болезнью. Как оказалось, Дарья отказалась от гонорара за съемки – ее доход пойдет на другие цели.

«Сейчас мы запустили программу помощи онкобольным на телеканале «Спас» с Борисом Корчевниковым. Деньги, которые мне будут платить за программу, пойдут на строительство храма», – поделилась знаменитость с журналистами.

На религиозном канале определяют программу как собрание историй «самых разных, простых людей, которые лечатся или уже вылечились от онкологии». «Это рассказ членов семьи, как они живут около любимого человека, который болен, как они поддерживают его, как, порой, плачут по ночам в ванной, как им трудно морально, как радостно, когда болезнь побеждена», – говорилось в описании передачи.

Дарья Донцова рассказала журналистам, что старается мотивировать телезрителей. Писательница хочет объяснить, что болезнь – «не конец жизни». Помимо героев передачи, в проекте снимаются эксперты в разных сферах.

«В программе обязательно участвуют врачи, священники, психологи, разные специалисты. Отвечаем на вопросы, которые появляются у больных, и громко говорим: «Никогда не сдавайтесь, онкология лечится!» Попасть на нашу программу может абсолютно любой человек, если он захочет рассказать о своей болезни и тем самым помочь другим», – рассказала Дарья.

По мнению Донцовой, для каждого конкретного случая нужна своя аргументация. Универсальных фраз не существует, поделилась писательница. Еще Дарья часто вспоминает слова Серафима Саровского: «Тому, кто переносит болезнь с терпением и даже радостью, тому она вменяется вместо подвига. И даже более того».

В будущем Дарья собирается представить новую книгу «Страна чудес». Планируется, что она появится на прилавках в конце августа. А к Новому году Донцова собирается закончить еще одну работу, у которой пока еще нет названия, рассказала писательница РИА Новости.



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