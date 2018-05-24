Юрий Стоянов рассказала о страданиях Ильи Олейникова в последние дни жизни

Последние серии "Городка" были показаны осенью 2012 года. В начале ноября один из авторов программы Илья Олейников скончался от рака, после чего весь коллектив передачи прекратил работу. Друг и коллега артиста Юрий Стоянов до сих пор не может смириться с потерей товарища.

Юрий Николаевич Стоянов стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Юморист впервые рассказал, как разрушилась его первая семья, а после развода экс-супруга артиста запретила ему встречаться с двумя детьми. Стоянов также откровенно поведал, как смирился со смертью лучшего друга - Ильи Львовича Олейникова.

Впервые Юрий Николаевич женился в 19 лет. В этом союзе у артиста родились два ребенка. Как признался юморист, вскоре он подал на развод, а его супруга в отместку запретила ему и его родственникам видеться с сыновьями. Стоянов решил в эфире ток-шоу не сообщать подробности семейной драмы.

Как признался Юрий Николаевич, долгое время он играл в театре лишь эпизоды, порой даже без слов. А о карьере на телевидении даже не помышлял. Но знаковая встреча с Ильей Олейниковым изменила жизнь обоих артистов.

Прославленные актеры родились в один день, но с разницей в 10 лет. Юрий Николаевич сообщил, что именно Илья Львович научил его многому - как в карьере, так и в личной жизни. Часто Олейников прикрывал товарища перед возлюбленными, скрывал его измены, всегда защищал и, по словам Стоянова, стал настоящим братом.

«Он говорил: «Если ты кого–то разлюбил, это не значит, что я не должен с ней здороваться». Счастливым меня сделали мой партнер, который научил меня верить в себя, он научил меня зарабатывать деньги и считать себя профессионалом, способным обеспечить семью», – отметил Стоянов.

Стоянов поведал, как узнал, что его друг смертельно болен. По воспоминаниям артиста, партнер играл до последнего в «Городке», не сорвав ни одного съемочного дня.

«С Илюшей мы много играли, всю страну объездили. У нас была сценка, где он играл любовника, а я - убегаю. И он очень громко должен был мне из шкафа крикнуть. Я ему говорю: «Ну, ты можешь крикнуть?!» А он не смог... Потом у него голос стал постепенно тухнуть, и когда сделали томографию, стало понятно, что опухоль пережимает нерв со связками. Потом его начали лечить неоперабельными методами. Он принял это страшно. Его лечили химиотерапией и лучевой терапией. После них у него начинались приступы икоты. Я попросил играть его икающим, а он ответил: «Юра, это же ужасно». У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня», – поведал Стоянов.

Артист признался, что когда скончался его друг, он был на гастролях. О смерти Олейникова ему сообщил сын Ильи Львовича Денис Клявер. «Он лег в больницу, врачи начали лечить ему воспаление легких. Сказали: «Мы подбираем антибиотики, за два дня ничего не случится». Я улетел, и тогда сказал: «Лети». В 6 утра получил телеграмму от Дениса: «Папа умер», – поделился Стоянов.

Юрий Николаевич вспомнил момент: когда прощались с Ильей Львовичем, сотрудники ГАИ перекрыли проспект для ритуальной процессии. «Я был потрясен, эти ребята… Они все стояли и отдавали честь, когда двигался кортеж», – поведал Юрий Николаевич.

В эфире программы юморист признался, что сейчас расплачивается за все свои грехи. Стоянов напомнил, что вновь стал отцом в 46 лет, третья супруга артиста Елена родила ему долгожданную дочь Екатерину. Юрий Николаевич поделился, что переживает за младшую наследницу.

«Она красивая девочка, но у нее мой характер. А я, как вспомню, что только к 40 годам состоялся. А потом появится какая-то сволочь и скажет: «Люблю вашу дочь». Сразу двустволку! И - в лоб! Потому что я помню себя в юности. Вот это трагедия всех немолодых отцов», – признался Стоянов.



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