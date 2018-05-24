Звезда сериала «Кухня», скрыв свою беременность, тайно родила сына

24.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезда сериала "Кухня", скрыв свою беременность, тайно родила сынаНесколько месяцев назад Валерия Федорович стала мамой, но призналась в этом лишь сейчас.

25-летняя Валерия Федорович известна по ролям в таких сериалах, как «Кухня» и «Отель Элеон». Артистка не любит говорить о личной жизни, поэтому поклонники и не предполагали, что девушка недавно стала мамой — Валерия не афишировала беременность и мастерски скрывала округлившийся живот.

Впервые о радостном событии Валерии сообщила на премии «Дай пять!» — там она получила награду в номинации «Любимая актриса». Федорович не смогла сдержать эмоций и поделилась своим счастьем. «Может, я и зря призналась, что три месяца назад у меня появился ребенок. Но сегодня я увидела таких милых, таких талантливых детей – и у меня просто зашкалили эмоции», — рассказала Валерия.

Позже журналисты вновь связались с актрисой — Валерия подтвердила, что у нее родился сын, но имя малыша она пока что не хочет разглашать. Кто является отцом ребенка — неизвестно.

«Да, у меня родился сын. Хочу подождать, когда он немного подрастет. Пусть ему исполнится хотя бы полгода, тогда и раскрою тайну – как его назвали», — рассказала актриса для «7 Дней«

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