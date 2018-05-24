У Муслима Магомаева объявился внебрачный сын

24.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

У Муслима Магомаева объявился внебрачный сынАндрей Катков с матерью пришли на программу "Пусть говорят". Женщина заверила зрителей, что интимная связь с артистом у нее была в Баку.

В августе прошлого года у легендарного артиста обнаружилась внебрачная дочь. В эфире ток-шоу «На самом деле» Ирина Короткова рассказала, что после непродолжительного романа родила от артиста Веронику. Правда, ДНК-тест родства не подтвердил.

В сегодняшнем эфире ток-шоу «Пусть говорят» историю своей семьи рассказал Андрей Катков. Молодой человек пришел в студию программы вместе с мамой. Женщина заверила присутствующих в студии, что интимная связь с Муслимом Магомаевым была у нее во время командировки в Баку. В 1979 году она работала его личным фотографом.

«Там, на балконе в Баку, он поднял тост и сказал: «Я хочу выпить за Лену, которая в самый трудный момент моей жизни оказывается рядом». Я горда этим, что в трудный момент я продлевала ему жизнь», — вспомнила Елена и добавила, что артист очень хотел ребенка. Узнав о появлении сына на свет, он якобы даже гулял с ним.

«Вот этот вот ребенок, когда появился, и он подержал его на руках, это такая духовная связь, он так обрадовался этому кульку. Выходили гулять с ним, с Андреем, всегда Муслим брал собачку свою, и Тамара выходила», — призналась Каткова. Впрочем, родственника артиста были возмущены столь громкими заявлениями. Они считают, что семья Катковых, взяв пример с Тимура Еремеева, пытается нажиться на их родственнике.

Разумеется, без ДНК-теста не обошлось. В ходе экспертизы выяснилось, что на 88% Андрей не является сыном Магомаева, однако эксперт подчеркнула, что для точности анализы нужен биологический материал других родственников легендарного певца, а значит ставить точку в этой истории пока рано.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "У Муслима Магомаева объявился внебрачный сын"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,213