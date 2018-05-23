Путин прояснил информацию о связи с Кабаевой

Президент РФ Владимир Путин был вынужден выступать с комментарием по поводу слухов вокруг своей личной жизни. В первую очередь, конечно, речь идет о тех данных, из которых следует, что российский лидер тайно сыграл свадьбу с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Как только соответствующие слухи дошли до президента, он поспешил их опровергнуть. Путин признался, что на регулярной основе читает в прессе о себе о том, что к действительности не имеет ровным счетом никакого отношения. Это относится и к информации о связи Путина с Кабаевой, которая якобы родила ему детей.

Вместе с этим Владимир Путин пояснил, что ему неоднократно приписывали романтические отношения с ведущей Первого канала Екатериной Андреевой. Но и в этом случае к реальности подобная информация никак не может относиться.

Также Путин пояснил, что не любит предавать огласке свою личную жизнь. Он попросил россиян не вмешиваться в эту область своего пространства, так как политики, как уверяет Путин, должны интересовать граждан исключительно с рабочих позиций.

Напомним, в 2013 году Владимир Путин развелся с супругой Людмилой. После этого вокруг его личной жизни стали появляться многочисленные слухи.

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