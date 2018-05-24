Зарплаты военных вырастут на 4 процента

24.05.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Заработные платы российских военнослужащих поднимутся на четыре процента. Соответствующее заявление прозвучало из уст главы Министерства обороны Сергея Шойгу, который проводил селекторное совещание.

Зарплаты военных вырастут на 4 процента

"По инициативе Минобороны президентом РФ принято решение с 1 января этого года в течение трех лет ежегодно индексировать оклады военнослужащих не менее чем на 4%. Также с начала года на 4% повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу", - поведал Шойгу несколько дней назад.

Ранее с инициативой о повышении заработных плат выступили представители оборонного ведомства. На эти цели государство запланировало выделить в 2018 году около 39 миллиардов рублей.

Вместе с этим эксперты уточняют, что помимо военных на рост зарплат могут рассчитывать и представители так называемого гражданского персонала в отечественной армии.

В заключение Сергей Шойгу добавил, что денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать зарплатам ведущих специалистов, тогда как пенсии будут поддерживаться на уровне инфляции.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Зарплаты военных вырастут на 4 процента"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,197