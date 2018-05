Дима Билан стал похож на бездомного. Фото

Певец опубликовал фото с вокзала.

Немного потертый вид звезды заставил пользователей сравнить музыканта с человеком без определенного места жительства.

Дима Билан сейчас гастролирует по России. Ему приходится путешествовать на различных видах транспорта, о чем свидетельствуют многочисленные фотоотчеты певца. То музыкант летит на самолете, то едет на машине, то на поезде.

Постоянные разъезды, разумеется, сказываются на внешнем виде артиста. Одно дело, когда он выходит на сцену перед публикой, и совсем другое, когда ему приходится ждать на вокзале прибытия поезда.

Как раз снимком с вокзала Дима и поделился с поклонниками, которые не сразу узнали на фото своего кумира. Вид у певца действительно слегка помятый. Исполнитель сидит на чемодане в потертой джинсовой курточке, черных джинсах и толстовке с капюшоном, натянутым поверх бейсболки.

К снимку Дима оставил шутливый комментарий: «Вышли на полустаночке за «Дошираком» и отстали от поезда». Правда, после он заверил поклонников в Томске, куда направлялся на концерт, что встреча с ними обязательно состоится.

Некоторые подписчики оценили юмор Билана и в шутку сравнили его с бездомным музыкантом, для которого ничего на свете лучше нету, чем бродить с друзьями по белу свету. Другие посмеялись, что для покупки китайской лапши певец взял весь свой багаж. «С чемоданами прям вышли? Чтоб затариться хорошенько?», – цитирует сайт Dni.ru поклонников артиста.

Вышли на полустаночке за дошираком и отстали от поезда 😱😂 Но есть другие варианты, так что #Томск, встречаемся уже сегодня 😂 @borisizh #билан #димабилан #билантур #опять35 / We were left behind the train 😱😂 at one of the stations, when we popped out to buy some super noddles. But there are other travel options, so #Tomsk, we shall meet today 😂 @borisizh #bilan #dimabilan #bilantour #again35

