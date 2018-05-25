Федор Смолов считает Викторию Лопырева причиной своих неудач в футболе

Футболист считает, что если бы не роман с нынешней невестой Николая Баскова, его футбольная карьера могла сложиться иначе.

Федор Смолов и Виктория Лопырева объявили о своем романе в 2012 году. Влюбленные даже сыграли пышную свадьбу, однако в ЗАГСе свои отношения так и не зарегистрировали. В марте 2015 года футболист и модель расстались. Тогда Лопырева заявляла, что Смолов еще слишком молод и совершенно не готов к семейной жизни, а Федор же предпочитал и вовсе не комментировать происходящее в личной жизни.

До недавних пор он также не возвращался к теме отношений с Викторией, однако для YouTube-проекта «Foot’Больные люди» все-таки сделал исключение. В интервью футболист пояснил, что роман с Лопыревой негативно сказался на его спортивной карьере.

«На тот момент я в футболе ничего не выиграл и толком не играл. Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал», — высказался Смолов о популярности, которую он, по его же собственным словам, заработал благодаря Виктории Лопыревой.

Напомним, что сейчас звездная блондинка состоит в отношениях с Николаем Басковым. Влюбленные должны были сыграть свадьбу прошлым летом, однако отложили торжество на неопределенный срок. Теперь же Виктория говорит, что согласится стать женой артиста лишь в том случае, если наша сборная по футболу выйдет в финал Чемпионате мира.



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