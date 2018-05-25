Елена Валюшкина завела очередного молодого любовника

Артистка рассказала об отношениях с перспективным режиссером. Выяснилось, что Елена Валюшкина уже закрутила новый роман. Избранник звезды любит делать ей подарки и устраивать романтические путешествия.

В феврале 55-летняя Елена Валюшкина рассказала Борису Корчевникову о своем избраннике. Актриса призналась, что закрутила роман с режиссером. Будущие влюбленные познакомились на съемочной площадке. «Его зовут Евгений, он моложе меня на… 21 год. А зачем мне старые? Он очень талантливый. Мне нравятся такие, кстати, все мои мужчины были одаренными. Я глупых не люблю», – разоткровенничалась Елена в эфире программы «Судьба человека».

Недавно выяснилось, что Валюшкина рассталась с избранником. Впрочем, Елена не была долго одна. У актрисы новый роман, и поклонник опять младше ее. Звезда также назвала причины, по которым поставила точку в отношениях с предыдущим мужчиной.

«У меня уже другой. С тем мы давно не вместе. Когда меня что-то не устраивает в отношениях, я просто расстаюсь, и все. Мы поняли, что разные люди. Сначала было интересно, потом появился другой мужчина. Он, кстати, тоже меня моложе», – рассказала артистка журналистам.

Другие подробности Елена предпочла не рассекречивать. Актриса не торопится представлять своего мужчину общественности, потому что у нее есть на то серьезные причины. Возлюбленный звезды не хочет привлекать к себе лишнего внимания. По-видимому, избранник Валюшкиной считает, что счастье любит тишину. Он регулярно балует вторую половинку знаками внимания и любит организовывать романтические путешествия.

«Мой любимый запретил мне рассказывать о себе. Раз так хочет, значит, я не против. Он меня постоянно удивляет. Бывает, купит билет на самолет – и мы летим в красоту. Я теперь только таких выбираю, чтобы и деньги, и путешествия», – поделилась актриса.

Однако что-то о своем возлюбленном Елена все же рассказала. Звезда раскрыла, какой характер у ее мужчины. Как оказалось, Валюшкина во всем подчиняется второй половинке. Говоря о будущем с новым избранником, актриса отметила, что пока еще не готова к свадьбе.

«В нынешних отношениях он командует. У меня первый раз такое. Было всякое, но такого еще не было. Но замуж я не собираюсь. Уже два раза была: ничего хорошего в браке нет! У меня сейчас другие заботы: дети, работа. На днях выпускаю совместный спектакль вместе с Юрским», – поделилась Елена с Sobesednik.ru.

Наплмним, что за плечами Валюшкиной два брака. После окончания училища актриса вышла замуж за преподавателя, их отношения продолжались одиннадцать лет. Вторым супругом Елены стал ее коллега по цеху Александр Яцко. Звезда подарила ему двоих детей – Василия и Марию. Артисты расстались, прожив вместе около двадцати лет.



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