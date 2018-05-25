Расписание ЕГЭ 2018 можно найти на официальном сайте

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) – это централизованный экзамен, который проводится в учебных заведениях среднего общего образования для оценки качества подготовки учащихся с помощью контрольных измерительных материалов.

С 2009 года ЕГЭ является формой выпускных экзаменов в школе (или лицее) и одновременно основной формой вступительных экзаменов в вузы. Так, ученики сдают ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, математика, иностранный язык (английский, французский, немецкий и испанский), физика, химия, биология, география, литература, история, обществознание, информатика.

Рособрнадзор опубликовал официальное расписание ЕГЭ на 2018 год. Как и в прошлом году есть разбивка по периодам: досрочный, основной этап и дополнительный, который будет проводиться по сентябрьским срокам. В дополнительный период ученикам будет дана возможность пересдать ЕГЭ по двум основным и обязательным дисциплинам — математике и русскому языку.

Основной этап ЕГЭ-2018 стартует 28 мая. В этот день ученикам также предстоит сдать географию, информатику и ИКТ.

Обязательный ЕГЭ по русскому языку в 2018 году пройдет 6 июня. Обязательные экзамены по математике пройдут 30 мая (базовый уровень) и 1 июня (профильный уровень). Напомним, профильную математику сдают по выбору те, кому этот экзамен требуется для поступления в вуз на инженерно-тезхнические, физико-математические и экономические специальности. Базовую математику выбирают те, кому этот предмет не требуется для поступления в вуз. Школьники могут сдавать оба уровня математики, или выбрать только один.

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