Жена Сергея Безрукова снова ждет ребенка

Радостью актер поделился с поклонниками. Напомним, 4 июля 2016 года у звездной пары родилась дочь Мария. Поклонники поздравляют кумира в Сети.

Сергей Безруков обрадовал поклонников новостью – он вновь станет отцом. Супруга народного артиста России, режиссер Анна Матисон в скором времени подарит ему еще одного ребенка. Звездная пара поженилась весной два года назад, а уже летом, 4 июля 2016-го, они стали родителями дочери, которую назвали Марией.

«Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение», – написал артист.

«Отличная традиция», «Поздравляю вас от всей души! Чудесная новость! Храни вас бог!», «Мои поздравления! Это прекрасно!», «Такие талантливые мужчины должны иметь много детей, это ваше продолжение!», «Так держать!», «Поздравляю, легкой беременности вашей супруге»,– отметили поклонники звездной четы.

Год назад, 4 июля, Сергей Безруков и Анна Матисон отмечали первый день рождения долгожданной дочери Марии. Народный артист поделился трогательным фото, на котором изображена его супруга с малышкой на руках.

«Спасибо за поздравления, дорогие мои, хорошие. Машеньке уже годик! Спасибо за добрые слова и пожелания», – поделился Безруков в Инстаграме.

Каждый год в прокат выходит новый фильм с участием Сергея Витальевича, также он успешно руководит Московским Губернским драматическим театром. Анна часто помогает знаменитому супругу, снимая с ним киноленты. В позапрошлом году совместная работа звездной семьи «После тебя» удостоилась высоких оценок - как от критиков, так и от зрителей.

Кстати, именно на съемочной площадке Сергей Витальевич и познакомился с будущей супругой. После работы над фильмом «Млечный путь» народный артист и режиссер начали встречаться, а вскоре - тайно расписались. По мнению поклонников, Безруков и Матисон идеально подходят друг другу, им удается успешно совмещать актерскую карьеру и родительские обязанности. Артист даже не боится брать дочь с собой на гастроли.

В канун Нового года артист опубликовал трогательный кадр с репетиции. На фото любимая дочь актера Маша внимательно следит за процессом постановки спектакля.

«До Нового Года осталось совсем немного, дорогие мои, хорошие! В Губернском завтра, 24-го декабря, «Маленький принц» Экзюпери... Я читаю эту сказку с оркестром в 12.00 и в 16.00... Сегодня премьера новогодней сказки «Морозко»... А 29-го «Вишневый сад» для взрослых... Хотя моей Маше тоже очень понравилось, была на репетициях, смотрела с большим интересом!» – поделился Безруков.



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