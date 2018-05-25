Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году: последние новости из Госдумы, когда будет индексация

25.05.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Работающих пенсионеров лишили индексации пенсий в 2018 году, о чем ранее сообщал наш сайт N4k.Ru. Разочарованию данной категории нуждающихся граждан не было предела, но власти упорно игнорируют их негативные отклики.

Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году: последние новости из Госдумы, когда будет индексация

На сегодняшний день интерес трудящихся пенсионеров к своему будущему является повышенным. Это связано с появлением в прессе информации о том, что уже летом текущего года их могут восстановить в праве получать пенсии с учетом регулярных надбавок. С такой инициативой выступили сразу несколько депутатов Госдумы.

Однако вскоре стало ясно, что представители "Единой России" в категоричной форме отвергли предложенные поправки в законодательство, мотивируя это тем, что в бюджете страны попросту нет лишних денег для поощрения работающих пенсионеров индексацией пенсионных выплат.

Выходит, что в 2018 году работающие пенсионеры останутся без индексации пенсий, несмотря на все заверения властей страны в том, что социальная политика будет продолжаться и трансформироваться в лучшую для граждан сторону.

Из позитивных моментов можно выделить лишь инициативы от чиновников о том, чтобы вернуться к этому актуальному вопросу в 2019 году. Правда, конкретики пока никакой нет.

К слову сказать, в августе нынешнего года для работающих пенсионеров произведут перерасчет их пенсий.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 22 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году: последние новости из Госдумы, когда будет индексация"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,179