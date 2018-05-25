Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году: последние новости из Госдумы, когда будет индексация

Работающих пенсионеров лишили индексации пенсий в 2018 году, о чем ранее сообщал наш сайт N4k.Ru. Разочарованию данной категории нуждающихся граждан не было предела, но власти упорно игнорируют их негативные отклики.

На сегодняшний день интерес трудящихся пенсионеров к своему будущему является повышенным. Это связано с появлением в прессе информации о том, что уже летом текущего года их могут восстановить в праве получать пенсии с учетом регулярных надбавок. С такой инициативой выступили сразу несколько депутатов Госдумы.

Однако вскоре стало ясно, что представители "Единой России" в категоричной форме отвергли предложенные поправки в законодательство, мотивируя это тем, что в бюджете страны попросту нет лишних денег для поощрения работающих пенсионеров индексацией пенсионных выплат.

Выходит, что в 2018 году работающие пенсионеры останутся без индексации пенсий, несмотря на все заверения властей страны в том, что социальная политика будет продолжаться и трансформироваться в лучшую для граждан сторону.

Из позитивных моментов можно выделить лишь инициативы от чиновников о том, чтобы вернуться к этому актуальному вопросу в 2019 году. Правда, конкретики пока никакой нет.

К слову сказать, в августе нынешнего года для работающих пенсионеров произведут перерасчет их пенсий.

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