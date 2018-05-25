Какой сегодня праздник, 25.05.2018: в России отмечается православный праздник

Каждый новый день приносит с собой интересные события о том или ином празднике. В этом плане сегодняшний день, 25 мая 2018 года, не стал исключением из общих правил, так как на него приходится сразу несколько праздников.

В частности, сегодня отмечается Международный день пропавших детей, тогда как исключительно российским является следующий праздник: День сварщика. Не нужно забывать еще и о том, что в этот день отмечается память Епифания Кипрского - одного из ранних отцов церкви.

Какой сегодня праздник, 25.05.2018: Международный день пропавших детей

Что может быть ужаснее для любого родителя, чем исчезновение их любимого чада? Между тем, ежегодно в мире, и только по официальным данным, исчезает громадное число маленьких людей. В нашей стране – около 55 тысяч, в Европе – более 70 тысяч и свыше 800 тысяч - в Соединённых Штатах.

Причины их исчезновения - различные, и отнюдь не всегда пропавших удаётся разыскать. Сегодня так и не вернувшихся в семью детишек насчитывается на планете несколько миллионов. И с течением времени острота этой проблемы не думает снижаться. И рано или поздно должны были быть приняты меры на международном уровне, способные привлечь внимание мирового общества к этому явлению.

Корни обсуждаемой даты уходят в историю США. Именно там, в 1979 году 25 мая пропал по дороге из школы ученик Эвиан Пейтс шести лет. Несмотря на огромное количество участвовавших в поисках людей и привлечение множества государственных инстанций, включая ФБР, мальчик так и не был найден. Общественный резонанс после этого случая оказался настолько силён, что президентом Рейганом в 1983 году 25 мая было объявлено общенациональным Днём пропавшим детей, а через год учреждёно специальное ведомство по поиску пропавших или подвергающихся эксплуатации детей (NCMEC).

Это мероприятие нашло поддержку и за пределами Соединённых Штатов, в частности в Европе. В 1997 году была создана аналогичного назначения международная организация (ICMEC). Именно это ведомство и стало инициатором учреждения Международного дня пропавших детей, для которого была выбрана уже отмечавшаяся в США дата.

В России же День пропавших детей отмечается с 2012 года, (хотя сама идея лоббировалась с конца 1990-х годов) у нас его идею пропагандировала организация "Центр детской безопасности", входящая в международную сеть по поиску пропавших детишек.

Какой праздник в России сегодня, 25 мая: День сварщика

Последняя пятница мая - очень яркий день. Ведь это День сварщика. Но даже если собрать вместе все искры этой профессии, они не смогут затмить её важности и серьёзности. Ведь от профессионализма сварщика зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации самых сложных конструкций, механизмов, зданий и сооружений.

Официального статуса праздник пока не имеет, однако отмечают его уже более 20 лет. А датой возникновения самой профессии считают 1802 год - год открытия В. Петровым эффекта электрической дуги. Технологии современных сварочных работ ушли далеко вперёд, хотя по-прежнему они требуют высокого мастерства и ювелирной точности. Поэтому главным в этой профессии остаётся человек. Сварщик с большой буквы. Мастер своего дела.

Какой церковный праздник сегодня, 25.05.2018: Епифанов день

День посвятили памяти Епифания Кипрского. Будучи одним из первых отцов церкви, Епифаний особо яростно обличал ереси и всячески отрицал достоинства античной философии и культуры.

Согласно описаниям его жизни, его образование не было разносторонним, но он совершил множество путешествий.

Другое название этого дня - Рябиновка - как легко догадаться, славит так любимое на Руси дерево - рябину. К ней в этот день шли девушки, надевшие лучшие свои алые сарафаны, с просьбами защитить родные дома от огня.

Впрочем, церковь больше склонялась к тому, чтобы об этом просили Епифания, а не деревья. Но рябина, в особенности растущая у самого дома, в палисаднике, берегла не только от пожара, но и отводила сглаз, а, если ее ветку брал тот, кто заплутал в лесу, то ему должна была тут же открыться верная дорога.

Пожары летом нехорошо "обещала" и яркая утренняя заря, о которой говорили что она "в красном кафтане".

Внимание в этот день было и кувшинке, по которой судили о заморозках – если есть на пруду ее листья, то и пора утренних морозцев минула. Одно из народных названий кувшинки - одолень-трава, способная побороть и недуг, и нечистую силу. Впрочем, иногда с ней готовили приворотные снадобья.

Желтые кувшинки были чуть более любимы, потому как белые, принесенные в избу, могли навлечь мор на домашнею скотину.

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