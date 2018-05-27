11 звезд, которых все зря списали со счетов

Конечно, поклонники расстраиваются, когда любимый артист надолго пропадает с экранов. Остается только слушать любимые песни, пересматривать фильмы и надеяться на возвращение своих любимчиков.

Возможно, вы еще не знаете, но многие из них уже вернулись. Не верите — посмотрите нашу подборку и убедитесь сами.

Мы собрали для вас новости о возвращении самых долгожданных звезд кино и сцены. Надеемся, теперь они с нами надолго.

Ферги

В 2009 году Ферги вышла замуж за актера Джоша Дюамеля, а спустя 4 года у пары родился сын. Певица решила всецело посвятить себя семье и ушла со сцены. С тех пор об исполнительнице многих хитов публика успела подзабыть, но в 2016 году певица решила вновь заняться музыкой и вернулась на сцену. Долгий перерыв лишь укрепил любовь Ферги к сцене и ее желание развиваться в музыке. В 2017 году певица рассталась с супругом и окончательно покинула состав группы Black Eyed Peas, полностью сосредоточившись на сольной карьере.

Эми Ли, Evanescence

В 2016 году к гастрольной деятельности вернулась известная американская группа Evanescence, обладатели статуэтки «Грэмми». Последний альбом коллектива вышел в далеком 2011 году, вслед за которым последовал мировой тур, после чего музыканты сделали длительный перерыв и каждый занялся сольными проектами. В жизни каждого из них произошло немало изменений, к примеру у бессменной солистки Эми Ли родился ребенок.

Сейчас группа ведет запись долгожданного 4-го альбома, который будет состоять из 2 новых песен и избранных треков со всех 3 пластинок, которые будут перезаписаны с живым оркестром и элементами электронной музыки.



Пинк

После довольно длительного перерыва осенью 2017 года Пинк выпустила 7-й по счету альбом «Beautiful Trauma» («Прекрасная травма») и вернулась на большую сцену. За время «отпуска» артистка успела родить детей, попробовала себя в новом для нее жанре фолк-музыки и записала песни для нового альбома. Сейчас для Пинк большое значение имеет ее семья, но она намерена совмещать ее со своим любимым занятием — музыкой. И пока у нее это отлично получается.

Эминем

Предыдущий альбом Эминема «The Marshall Mathers LP 2» вышел еще в 2013 году. После этого исполнитель, проведя несколько туров, пропал из поля зрения публики и долгое время хранил молчание. В вот в 2017 году, более чем после 4-летнего перерыва, он вновь вернулся на сцену и ему, как всегда, есть что сказать своим творчеством. Его новый альбом называется «Revival» и включает 19 композиций, среди которых совместные песни с Бейонсе, Эдом Шираном, Алишей Киз, Скайлар Грей и другими исполнителями.

Хэлли Берри

В 2000-х Хэлли Берри носила титул секс-символа и одной из самых ярких актрис Голливуда. Самой значимой ее работой стал фильм «Бал монстров», за который она получила «Оскар», но постепенно актриса стала все реже появляться в кассовых фильмах.

Вернуться в строй Берри помогла картина «Kingsman: Золотое кольцо», получившая положительные отзывы критиков. На сегодняшний день актриса продолжает сниматься в фильмах, но кинокарьера больше не является ее приоритетом. Она уделяет много внимания воспитанию детей, активно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Несмотря на возраст и рождение двоих детей, кинозвезде удалось сохранить свои шикарные формы и привлекательность.

Мишель Пфайффер

Одна из самых красивых актрис Голливуда 80-х и 90-х годов проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма «Лицо со шрамом» в 1983 году. С тех пор она сыграла много других ролей, но в 2010 году в ее карьере наступил перерыв. К тому моменту ее дети достигли подросткового возраста, для Мишель это был ответственный период, ей было важно уделять им больше внимания, поэтому она временно отошла от киносъемок.

Сейчас, когда дети повзрослели, Мишель вновь может вернуться к любимому ремеслу. Последние ее работы — роли в фильмах Даррена Аронофски «Мама» и Кеннета Браны «Убийство в Восточном экспрессе».

В настоящее время актриса работает над кинокартиной «Человек-муравей», в которой она исполнит роль Джанет ван Дайн.

Джош Хартнетт

Звезда фильма «Перл-Харбор» Джош Хартнетт начал свою карьеру стремительно: в период с 19 до 23 лет он снялся в 10 кинокартинах. Последней яркой работой Джоша была роль в фильме «Черная орхидея», но последующие несколько фильмов с его участием были провальными, и многообещающая карьера актера пошла на спад. И вот несколько лет назад Хартнетт триумфально вернулся на экраны с сериалом «Страшные сказки», который пользуется успехом у телезрителей.

Шеннен Доэрти

Для Шеннен Доэрти, звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», последние несколько лет были сложным периодом. Еще в 2015 году у звезды обнаружили рак груди, она была вынуждена оставить карьеру и полностью сосредоточиться на лечении. Несмотря на изнуряющую борьбу с болезнью, актриса все это время стойко держалась, верила в победу и активно общалась с поклонниками. И вот наконец в 2018 году актриса рассказала, что опасная болезнь уже позади. Теперь Шеннен выглядит счастливой и, победив рак, снова вернулась к любимой работе.

Нелли Фуртадо

Красотка Нелли Фуртадо после свадьбы со звукорежиссером Демасио Кастельона в 2008 году исчезла со светских радаров. Певица перестала выступать, записывать новые песни и полностью посвятила себя семейной жизни. Новый поворот в ее карьере случился в 2017 году — Нелли вновь вернулась на сцену. В личной жизни девушки произошли изменения: она рассталась с любимым и сейчас одна воспитывает сына. На фоне стресса певица поправилась, но, кажется, ее верных поклонников этот факт не смущает, ведь она готова вновь создавать чудесную музыку и радовать любителей своего творчества.

Аврил Лавин

Аврил Лавин, звезда 2000-х, после 5-летнего молчания вновь вернулась на сцену. В течение этих нескольких лет Аврил Лавин пережила немало проблем и в личной жизни, и со здоровьем. В 2014 году певицу приковала к постели болезнь Лайма, которую она получила после укуса клеща. А в последнее время Аврил активно работала над новым альбомом, который выйдет осенью этого года. Пару лет назад она рассталась со своим партнером — солистом Nickelback Чедом Крюгером, однако музыканты и дальше сотрудничают. «Так хорошо вернуться на сцену! Чувствую себя счастливой!» — поделилась певица.

Backstreet Boys

В апреле легендарной группе Backstreet Boys исполнилось 25 лет. Между тем последнее выступление группы было в далеком 2013 году. И вот на днях бойз-бенд выпустил первый за 5 лет клип «Don’t Go Breaking My Heart». Теперь Backstreet Boys готовятся к концертному туру, который продлится с июля по ноябрь. Музыканты сказали, что, может, они сами и постарели, однако их песни будут новыми. Поклонники могут ликовать!

Возвращению кого из артистов вы рады больше всего? Чьего возвращения ждете?



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