Матильда Шнурова прокомментировала решение о разводе

27.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Матильда Шнурова прокомментировала решение о разводеМатильда призналась, что ей непросто комментировать решение о разводе с Сергеем Шнуровым.

Матильда Шнурова заявила, что ей нелегко комментировать развод со своим супругом, лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

— Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которую многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил, — написала Шнурова в своём "инстаграме".

Напомним, о разводе Сергея и Матильды Шнуровой стало известно днём в пятницу, 25 мая. Они прожили в браке почти восемь лет.

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