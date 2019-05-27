Дочь Алсу впервые дала комментарии о финале шоу «Голос. Дети»



10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, чья победа в 6-м сезоне музыкального шоу Первого канала "Голос. Дети" оказалась не совсем честной, дала комментарий.

Напомним. После того, как вскрылся массовый "вброс" голосов за юную артистку, каналом было принято решение аннулировать результаты сезона и провести в прямом эфире 24 мая специальный выпуск программы с участием всех финалистов.

При этом канал обошелся с детьми ласково - в итоге победителями шестого сезона были названы все дошедшие до финала дети. Получив по миллиону призовых рублей. Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода.

Микелла только что опубликовала в своем Instagram пост, в котором благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.

"Даже на расстоянии, я чувствовала поддержку, и она реально мне очень помогала! Моя мечта - выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!" - пишет девочка.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







