Егора Крида заметили вне проекта в компании одной из финалисток шоу «Холостяк». Видео

Главного "Холостяка" этого года Егора Крида заметили с одной из финалисток - Викторией Коротковой за пределами съемок проекта.

Видео публикует Super.

— До финала проекта "Холостяк" осталось всего две недели, и пока все обсуждают, кого же выбрал Егор Крид, артиста засняли вместе с Викторией Коротковой, одной из фавориток холостяка, — сообщает издание.

Известно, что Крид и Короткова появились вместе на публике после выступления артиста на телешоу "Песни".

Стоит отметить, что согласно контракту участники телепроекта "Холостяк" не должны видеться за пределами съёмочной площадки, за подобное нарушение предусмотрен штраф.

Напомним, что в финал шестого сезона "Холостяка" с Егором Кридом попали три девушки: Виктория Короткова, Дарья Клюкина и Галина Чиблис.

Ранее Виктория развелась с мужем прямо во время проекта ради "новых отношений", а после на одном из свиданий попросила Крида лично сделать ей татуировку на руке со словом Amor.

До финала проекта «Холостяк» осталось всего 2 недели и пока все обсуждают кого же выбрал Егор Крид @egorkreed, артиста засняли вместе с Викторией Коротковой, одной из фавориток холостяка. В распоряжении Super оказалось видео, где парочка о чем-то оживленно беседует на улице, после того, как Егор выступил на шоу «ПЕСНИ». Крид и Короткова появились вместе на публике, несмотря на то, что за это в контрактах с участницами предусмотрены серьезные штрафы. Напомним, что на данный момент в "Холостяке" остались три девушки: Вика Короткова, Даша Клюкина и Галя Чиблис. Виктория Короткова — одна из фавориток Егора Крида, которая ради расположения певца развелась с мужем прямо во время проекта, и попросила Егора лично сделать ей первую татуировку на руке со словом «Amor». А за кого вы болеете в финале шоу? Публикация от SUPER (@super.ru) 26 Май 2018 в 2:40 PDT

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