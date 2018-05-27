Морган Фримен назвал ложью обвинения в сексуальных домогательствах против него

Также актер предположил, что возможно, женщины не так поняли его комплименты и юмор.

80-летний Морган Фримен назвал ложью обвинения в сексуальных домогательствах и заявил, что расстроен осквернением своего имени. Об этом сообщает издание Deadline, приводя полное заявление актёра.

— Я глубоко опустошён из-за того, что 80 лет моей жизни могут быть в одно мгновение поставлены под сомнение из-за этих сообщений в СМИ, — заявил Фримен.

Актёр пояснил, что ранее он извинился не за предполагаемые домогательства, а за шутки и комплименты, которыми он мог кого-то обидеть. При это призвал не приравнивать его безобидное поведение и юмор к ужасающим случаям сексуального насилия.

— Я не создавал небезопасную рабочую среду для женщин, я не нападал на них. Я не предлагал им работу или продвижение по карьере в обмен на секс. Любые такого рода предположения я считаю ложными, — добавил он.

Ранее стало известно, что восемь женщин обвинили американского актёра Моргана Фримена в сексуальных домогательствах и "неподобающем поведении" во время съёмок. В ответ на это актёр извинился перед теми, кого мог случайно обидеть.



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