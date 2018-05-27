Троица в 2018 году, какого числа: что нельзя делать на Троицу, приметы и традиции

Троица, которую также называются Пятидесятницей, является важнейшим праздником для православных христиан. С древних времен он отмечается с большим размахом, потому что считается одним из самых великих событий в жизни Иисуса Христа.

Важно понимать, что празднование каждый год приходится на разные числа. Таким образом, интерес россиян к Троице начинает проявляться за несколько дней до ее начала. Ежегодно этот праздник отмечают на 50-й день после празднования воскрешения Иисуса Христа. В 2018 году этот день выпадает на 27 мая.

Троица 2018: какого числа, как праздновать, традиции

Праздник Троицы в 2018 году выпавший на 27 мая, если разбираться в его сути и попытаться описать основные черты, относится к древности, когда славяне были объединены с дохристианскими традициями. В частности, праздник тесно связан с обрядами, которые символизируют окончательное наступление лета. Важно понимать, что церковь никогда не приветствовала бурные празднования Троицы. Напротив, некоторые обряды и обычаи, а также запреты, например, на уборку в квартире, демонстрируют важность соблюдения всех традиций.

За несколько дней до Троицы принято основательно убраться в доме, выбросив все те вещи, которые уже отслужили свой срок. В свою очередь в сам День святой Троицы с утра необходимо сходить в храм, дабы помолиться и освятить березовые ветки, цветы и букеты трав. Все эти атрибуты праздника принято ставить к иконам и не выбрасывать на протяжении ближайшего года. Из поверий следует, что троицкая зелень оберегает дом от дурного глаза, а также спасет жилище при грозе.

На Троицу в древней Руси накрывали праздничные столы и приглашали гостей. Пожалуй главным блюдом праздника считается яичница, так как лицо в православии символизирует новую жизнь. Девушки после застолья отправлялись гадать на суженого. До наших дней эта традиция почти не дошла, за исключением некоторых поселений.

Что касается такого предмета быта, как березовые ветви, которыми принято украшать дом на Троицу, то этот атрибут на Руси считался крайне важным. В свою очередь девушки клали под подушку полевые цветы, чтобы прогнать злые силы.

Что нельзя делать на Троицу

В этот праздник нельзя шить, печь и работать на огороде. По поверьям, тех, кто работает в этот день ждут напасти. В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа - мавки и русалки, поэтому нельзя одному идти в лес или на поле.

Кроме того, нельзя купаться, поскольку русалки могут затянуть на дно. На Троицу нельзя назначать свадьбу, поскольку семью ждут напасти.

Что принято делать на Троицу

В этот день принято украшать дом цветами и зеленью. По поверьям лучше отдавать предпочтение веткам клена, березы, дуба и рябины, а вот ветки вербы лучше избегать. Из цветов лучше выбрать ромашки и васильки.

Дом можно украсить также аиром, мятой, любыстком, папоротником и полынью, поскольку именно они могут защитить дом от злых сил и подарить здоровье и энергию для преодоления жизненных препятствий. А вот выбрасывать эти травы нельзя. В этот день на стол принято подавать праздничные блюда.

Если же хозяйка пекла пирог или хлеб, то его кусочек необходимо было припрятать и хранить до того момента, когда дочь будет выходить замуж. Кроме того, считается, что в этот день можно гадать на судьбу. Девушки пускали на воду сплетенные веночки, считалось, что если они сойдутся, то нужно ждать сватов.

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