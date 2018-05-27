Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что больше не может верить в чудеса



Экстрасенсу Николь Кузнецовой сделали сложнейшую операцию в Германии с применением её собственного ребра. Немецкие врачи попробовали сделать полную реконструкцию поражённой гортани, используя фрагмент ребра и мягкие ткани, взятые у Николь.

У Николь сложное онкологическое заболевание — с детства поражены дыхательные пути, из-за чего она не может дышать без вставленной в горло трубки. Растущую опухоль приходится постоянно удалять. Николь перенесла 287 дорогостоящих операций, включая последнюю.

Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила в "Инстаграме", что это хирургическое вмешательство — решающее для неё. Уже после него она написала в "Инстаграме": "Я больше не верю в чудеса". Эти слова Николь сопроводила снимком, на котором она плачет, лёжа на больничной койке.

Позже Кузнецова рассказала о своём состоянии и подробностях операции: "Вчера операция прошла немного не так, как рассчитывали, и в среду мне проведут ещё одну. Надеюсь, после этого меня отпустят на пару недель домой. Сейчас у меня ужасно болит ребро, откуда брали хрящ, и я совсем не могу пить, захлёбываюсь… Надо потерпеть до следующей операции, пока это никак не исправить. Завтра обещали снять дренаж, и я смогу немного погулять. Вот такие дела… люблю вас".



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