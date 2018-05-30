Путину ответил на вопрос о Кабаевой

Президент России Владимир Путин уже несколько лет обсуждается в контексте возможных отношений со спортсменкой Алиной Кабаевой. Несмотря на то, что официальных данных на этот счет в публичной плоскости нет, россияне до сих пор заинтригованы.

Относительно недавно главе государства пришлось поставить точку в подобных обсуждениях. Он подчеркнул, что с Кабаевой его связывают исключительно рабочие отношения. Он виделся с ней всего несколько раз в жизни, поэтому все разговоры о свадьбе и совместных детях, не имеют ничего общего с реальностью.

Одновременно с этим Путин попросил окружающих не вмешиваться в его личную жизнь. Президент полагает, что политики, которые занимают высокие государственные посты, должны привлекать внимание граждан исключительно своей деятельностью.

Нужно вспомнить о том, что после развода Путина с супругой Людмилой он напрочь перестал рассказывать о том, с кем он живет. Это и породило слухи о том, что российский лидер ведет тайную жизнь, в которой нашлось место для Кабаевой.

Сама же спортсменка также неоднократно подчеркивала, что ей смешно читать о браке с президентом. Впрочем, другие подробности о своей личной жизни Кабаева раскрывать не стала.

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