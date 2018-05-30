Путин определил судьбу пенсий

Многочисленные разговоры о том, что пенсии в своем привычном виде останутся в прошлом, не соответствуют действительности. Такой вывод можно сделать после свежего заявления президента России Владимира Путина, в котором он обрисовал перспективы развития пенсионной системы в нашей стране.

Глава российского государства объяснил, что власти продолжат проводить грамотную социальную политику. На пенсии и другие социальные выплаты будут выделяться дополнительные финансовые ресурсы. Это приведет к заметному росту пенсий уже в самой краткосрочной перспективе.

Более того, Путин уверен, что в конечном итоге пенсии граждан необходимо довести до той заработной платы, которую они получали до выхода на заслуженный отдых.

В 2018 году уже прошло несколько индексаций пенсий. На август запланирован перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Сумма прибавки будет рассчитываться в индивидуальном порядке, но она не превысит 250 рублей.

В последнее время в России проводится целый ряд реформ в пенсионной сфере. Самой ощутимой является та, что связана с повышением пенсионного возраста, что должно начаться уже в следующем году.

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