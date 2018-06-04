11 звезд танцпола 2000-ых годов. Где они сейчас?

Помните, музыку 2000-ых, когда на танцполе зажигали под песни Демо, дуэта t.A.T.u? Но сейчас о некогда популярных певицах почти не слышно. Куда же они подевались?

Эти девчонки, которые были совсем детьми, уже выросли и превратились в прекрасных женщин (правда, не все). Сегодня предлагаем тебе предаться ностальгии и вспомнить тех, чьи песни напевали все вокруг.

Юлия Волкова, 32 года

Солистка легендарного дуэта t.A.T.u уже имеет двоих детей и строит сольную карьеру. Первого ребенка, дочь Вику, певица родила еще в 19 лет от своего охранника Павла Сидорова. А уже в 22 стала мамой во второй раз, родив сына от Парвиза Ясинова.

Под влиянием любимого Юлия очаровалась культурой Востока и стала изучать ислам. Даже сделала несколько тату арабской вязью. Однако со временем певица рассталась с Парвизом и охладела к исламу. Сейчас у Юлии 11 татуировок. Видимо, название музыкального коллектива всё же сказалось на судьбе его участниц.

Саша Project, 31 год

Исполнительнице популярнейших в свое время песен «Две строчки о любви» и «Мне очень нужен ты» пришлось немало пережить. Сначала карьера Оксаны Кабуниной (настоящее имя Саши Project) складывалась неплохо: певица обретала популярность, участвовала в различных телешоу, раздавала интервью, ее песни занимали достойные места в радиочартах.

Всё изменилось с рождением дочери, когда у Оксаны начались проблемы с дыханием. Поддавшись на красивые обещания врачей, певица согласилась на первую пластическую операцию, затем на вторую. Вскоре начались осложнения, проблемы с носом, подбородком. О возвращении на сцену не могло быть и речи.

После долгого восстановления и судебных тяжб с клиникой Оксану не узнают даже преданные поклонники из фан-клуба, который до сих пор существует. Сама же певица просит всех хорошо подумать, прежде чем ложиться под нож пластических хирургов.



Валентина Рубцова, 40 лет

Известность певица получила еще в группе «Девочки». Сейчас, наверное, мало кто помнит, но клип коллектива «Говорила мама» долгое время активно крутили на MTV. В 2003 году группа распалась, и Валентина решила стать актрисой.

Широкая публика теперь знает Валентину Рубцову по ролям в сериале «Универ» и проекте «СашаТаня». Сейчас женщина живет в браке с диджеем Артуром Мартиросяном и воспитывает 6-летнюю дочку Соню.

Ирина Дубцова, 35 лет

Еще одна бывшая солистка «Девочек», которая стала известной после победы в 2004 году в реалити-шоу «Фабрика звезд-4». Многим запомнилась не только победа Ирины, но и ее бурный роман. Ведь возлюбленный певицы Роман Черницын, солист группы Plazma, сделал Ирине предложение прямо во время одного из ее выступлений.

Молодые люди прожили вместе 4 года, после чего расстались. Сейчас Ирина Дубцова ведет сольную карьеру, в чём и преуспевает. Так, в 2016 году она стала лауреатом «Песни года».

Алекса, 29 лет

Одна из самых ярких участниц «Фабрики звезд» быстро обрела свою аудиторию. Хотя начинался конкурс для Александры Чвиковой не лучшим образом — у нее началась затяжная депрессия.

Вытащить 16-летнюю певицу из психологической ямы удалось начинающему рэперу Тимати, с которым на тот момент у Александры сложились романтические отношения.

За прошедшие 13 лет певица полностью сменила имидж и внешность. Несколько пластических операций кардинально изменили внешность милой и слегка наивной девочки, образ которой ее поклонники так бережно хранят.

МакSим, 34 года

Популярность Марина Сергеевна Абросимова начала обретать примерно в 2004 году после записи сингла «Сантиметры дыхания». Именно эта песня привлекла множество поклонников и поднялась в общем чарте стран СНГ до 34-й позиции.

Прошло много лет, и у певицы МакSим уже своя семья и двое детей. Но перед многочисленными фанатами она предстает всё такой же юной, влюбленной и нежной. Несмотря на 34 года, певица больше похожа на выпускницу школы, чем на мать двоих детей.

Саша Зверева, 36 лет

Александра Зверева стала солисткой группы Demo, еще будучи 17-летней студенткой. С тех пор она успела сделать сольную карьеру и обзавестись тремя детьми. Некоторое время Саша работала телеведущей.

Сейчас Александра проживает в Лос-Анджелесе, где много времени уделяет семье. Возможно, после столь насыщенной карьеры, ей просто захотелось больше покоя и семейного уюта. Но в нашей памяти останутся такие ее песни, как «Солнышко» и «Я делаю вдох».

Юлия Савичева, 30 лет

Пиком популярности Юлии Савичевой можно считать середину нулевых, когда девушка приняла участие в Евровидении, заняв там 11-ю строчку. Тогда же Савичева записала саундтрек к сериалу «Не родись красивой».

Честно говоря, Юлия Савичева с начала своей музыкальной карьеры всегда была на виду. Ее клипы крутились и крутятся на музыкальных каналах, а песни занимают высокие места в рейтингах.

Только в последний год Юлия Савичева немного пропала из виду, но тому есть объяснение — певица ждала ребенка. Уже летом она стала мамой, родив дочь Анну.

Алсу, 34 года

Пожалуй, самая спокойная и нескандальная участница нашей подборки. Полное имя — Алсу Ралифовна Сафина. Музыкальную карьеру девушка начала еще в 15 лет с песнями «Иногда» и «Зимний сон», которые сразу же завоевали бешеную популярность. Только за первые полгода было продано свыше 700 тысяч копий дебютного альбома Алсу.

В 2000 году 17-летняя Алсу выступила на Евровидении с песней «Solo» и заняла второе место. Долгое время это был лучший результат России на конкурсе.

Уже в 23 года певица вышла замуж за банкира Яна Абрамова и с тех пор всё время уделяет семье. У Алсу уже две дочки и сын. А вот для творчества времени почти не осталось. Хотя порой певица радует поклонников редкими клипами.

Рита Дакота, 27 лет

Маргарита Герасимович родилась в бедном районе Минска. С детских лет увлекалась музыкой, напевала песни Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте местным бабушкам.

Впервые серьезное испытание ждало Риту на белорусском конкурсе «Звездный дилижанс». Победа была совсем рядом, однако жюри раскритиковало певицу за отсутствие патриотизма, поскольку та взялась исполнять песню на английском. 15-летней Рите было тяжело пережить это поражение, но она справилась.

Следующий конкурс для Маргариты получился более удачным. Участие в российской «Фабрике звезд» открыло перед девушкой новые возможности. Там же она познакомилась с начинающим певцом Владом Соколовским, который через много лет станет ее мужем.

Совсем недавно творческие люди стали родителями — у Маргариты родилась девочка. Осталось подождать немного, и скоро Рита опять вернется к творчеству.

Акула, 33 года

Настоящее имя — Оксана Почепа. Эта девушка с Ростова-на-Дону умело эксплуатировала образ школьницы. Ее песня «Кислотный DJ» стала настоящим хитом.

Вместе с бешеной популярностью пришли и первые проблемы. Девушке становилось всё тяжелее бороться с усталостью и стрессом. Во время мирового турне Оксана, приехав в Америку, осталась там вплоть до 2006 года. Уехать обратно ее вынудили бесконечные письма поклонников с просьбами вернуться.

Сейчас Оксана Почепа продолжает сольную карьеру, но уже под собственным именем. Похоже, «зубастый» псевдоним ей успел порядком надоесть.

Без этих девушек музыкальный мир был бы не столь ярким. Их творчество, неуемная энергия, талант и нежная красота наполняли нашу жизнь оптимизмом. Мы радовались их новым песням и напевали эти незамысловатые строчки про себя.

А строки каких песен приходят в твою голову, когда ты вспоминаешь творчество этих талантливых девчонок?



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