Какой сегодня праздник: 4 июня отмечается церковный праздник в России

Какой сегодня праздник? Этот вопрос не теряет своей актуальности. Россияне пытаются не упустить из вида тот или иной праздник. Сегодняшний день, 4 июня, в этом плане не является отличительным, потому что на него приходится несколько праздников.

Так, сегодня отмечается Международный день невинных детей. Неофициальным праздник сегодня является День крановщика. В свою очередь православным является следующий праздник: Начало Петрова поста.

Какой сегодня праздник, 04.06.2018: Международный день невинных детей

Международный день невинных детей-жертв агрессии отмечается 4 июня.

19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, "будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей - жертв актов агрессии Израиля", своей резолюцией (№ ES–7/8) постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей-жертв агрессии.

Для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии, а целью этого дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке. Этот день подтверждает обязательства ООН в вопросе о защите их прав.

Напомним, что 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей, а 25 мая - Международный день пропавших детей.

Какой праздник в России сегодня, 4 июня: День крановщика



Сегодня, 4 июня, в России отмечается День крановщика. Люди этой профессии ведут строительство жилых домов, заводов и других важных объектов.

Чаще всего крановщики празднуют вместе со строителями, но это не совсем справедливо, потому что они также занимаются погрузкой товаров в железнодорожные вагоны, контейнеры и автомобили.

Крановщик - профессия довольно-таки высокооплачиваемая. В среднем заработная палата машиниста крана по России составляет 45000 руб. Правда, устроиться на работу не так уж легко: нужно пройти строжайший отбор, практически как у космонавтов!

Крановщик - преимущественно мужская профессия. Но и женщины встречаются среди машинистов крана, хотя и редко: на 100 крановщиков сильного пола приходится всего две крановщицы-дамы. Одним из плюсов этой специальности считается досрочный выход на пенсию машинистов.

Какой праздник по церковному календарю сегодня, 04.06.2018: Начало Петрова поста



В понедельник, 4 июня, у православных начнется Петров пост, который в 2018 году будет длиться до 12 июля - до Дня святых апостолов Петра и Павла.

В отличие от более строгих Великого и Успенского постов, в Петровский пост издревле Православной Церковью благословляется вкушение рыбной пищи (за исключением понедельников, сред и пятниц, если на эти дни не приходятся значимые церковные праздники). По монастырскому уставу в первый день Петрова поста, то есть сегодня, предписывается строгое "сухоядение" - вкушаются только хлеб, фрукты и невареные овощи без растительного масла. В реальной современной жизни эти уставные строгости соблюдаются редко, однако воцерковленым христианам необходимо знать об этом идеале соблюдения поста.

Продолжительность Петрова поста сильно варьируется - от 8 до 42 дней - в зависимости от даты Светлого Христова Воскресения, Пасхи Господней. Так, в 2018 году она составляет более месяца, начинаясь с сегодняшнего дня и завершаясь 12 июля, в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Сам пост посвящен именно этим великим святым и напоминает о том, что перед началом своей апостольской проповеди они постились.

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