В Штатах планируют снять фильм ужасов по делу Вайнштейна



Американский режиссёр Брайан Де Пальма создает сценарий фильма ужасов, который будет основываться на деле Харви Вайнштейна о домогательствах. По словам кинематографиста, он обсуждает свою идею с неким французским продюсером.

— Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии, —рассказал Де Пальма Parisien.

Напомним, в 2017 году вокруг основателя Miramax Films и Weinstein Company Харви Вайнштейна разразился громкий скандал в связи с многочисленными обвинениями в домогательствах и изнасилованиях. Ранее суд Манхэттена предъявил ему обвинение в изнасиловании.



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